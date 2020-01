“Juntas somos más fuertes”

Wikipedia explica que La Batucada es un ritmo brasileño de influencias africanas, generalmente interpretado por un conjunto, conocido como bloco. La batucada se caracteriza por su estilo repetitivo y su ritmo acelerado.

Las más fuertes están en Brasil, donde se forman batucadas con más de 3 mil tamboristas y bailarines, Argentina y Europa.

En Bucaramanga, “las guarichas” hacen historia.

Empezaron tocando con instrumentos prestados. Pero ese 2018, en el marco del festival Enmanadas, Andrea Echeverry se presentó en la ciudad como invitada especial y su poder de convocatoria no tiene duda.

Adriana se reunió con las mujeres que quisieron participar, tocaron y sonaron con fuerza. Pero luego de este derroche de energía hubo un momento en el que se quedaron sin mucho qué hacer.

Para no perder el ritmo, se vincularon con el Laboratorio Visual para la Equidad de Género de la Fundación Mujer y futuro y estuvieron trabajando durante 10 meses en colegios donde se educaba a las jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Surgió entonces la idea de participar en el Fondo Lunaria, “una organización feminista que moviliza recursos para apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres jóvenes colombianas”, como dice en su página web.

“La Batucada Guaricha nace con el objetivo de nutrir la movilización social y comunicar con herramientas como el arte, que les permitan construir y disfrutar una historia distinta donde los esfuerzos por reconstruir la memoria histórica, la reparación a los millones de víctimas, el rescate de la verdad, la no repetición y la reconciliación, no desaparezcan”, escribieron las “guarichas” al fondo. Y ganaron.

Entonces hubo la oportunidad de comprar instrumentos y, aunque ya venían recibiendo clases con algunos expertos en percusión como Henry Rincón, pudieron compartir con los grandes. Andrés Arenas, docente y tallerista en percusión para público infantil y juvenil, desde el año 2013, en distintos países como Brasil y Argentina, enseña a las mujeres de la batucada todo lo que hay que saber sobre este instrumento.

Entonces se organizó una segunda convocatoria, a la cual llegaron mujeres con todo tipo de historias, anhelos y deseos.

“Hay una mujer que nos acompaña, es estilista, y llega con la motivación de aprender a tocar el tambor solamente, porque eso es lo que atrae. De repente, se encuentra con que esa relación con el tambor es mucho más fuerte de lo que se imaginaba. Ella lo decía en sus propias palabras: me hace sentir que las mujeres somos muy fuertes y cuando estamos juntas, más. Se descubre como una actora política y generadora de cambios”, cuenta Adriana.

También se vinculan mujeres como Laura Velandia, más conocida por su nombre artístico, “Mandala Mc”, una cantante de rap y artista plástica que encontró en la Batucada la oportunidad de continuar el camino de sanación con su ser femenino.

“En mi infancia fui siempre muy rechazada por mujeres porque resulte ser la chica diferente. Las niñas no querían compartir tiempo conmigo. En casa, cuando fue desarrollándose mi personalidad, mi mamá y mis tías y mis abuelas, pero en especial mis tías, me rechazaron mucho: por qué te vistes así, por qué hablas así, eres una mujer, las mujeres no hacen eso, porque me haces tener dolores de cabeza, porque no entiendes, porque eres necia”, cuenta Laura.

A lo largo de su vida, Laura creció entonces más apegada a los chicos, quienes la apoyaban en sus proyectos. Laura comenzó a escribir canciones y así comenzó su carrera musical, a la par de la pictórica.

En un primer momento, rechazó la invitación de La Batucada Guaricha debido a sus ocupaciones, pero tras verlas en las movilizaciones sociales, se enamoró del proceso.

“No hay nada más inspirador y más contagioso que un grupo de mujeres empoderadas”, dice.

Adriana, Laura y Sandra, quien ha trabajado en procesos comunitarios, coinciden en que la batucada significa para las mujeres la oportunidad de sanar, empoderarse y transformar a la sociedad a través del arte, de la música, de ese “llamado del tambor”, contundente y que dice: “juntas somos más fuertes”.

La importancia de la Batucada

Adriana es pareja de Edson Velandia desde hace varios años, según nos cuenta y señala que “hubo un momento en nuestras vidas en el que sentíamos que la música debía servir para tener esa conciencia en sus letras. En mi repertorio siempre he escogido ese tipo de música, una que pueda transmitir o, más bien, traducir eso que las comunidades han construido. Decir lo que ellas han dicho siempre, pero con un arma masiva como es la música”.

Adriana es contundente al hablar. Sus palabras son precisas y su voz es pausada. Dice que es importante que el mensaje de las canciones llegue muy directo a la gente, puesto que es la violencia lo que más se escucha.

Cuando nació la canción “Se van, van, van”, que fue uno de los éxitos de Edson Velandia el año pasado, “los taxistas, camioneros, las campesinas, las comunidades que están en los territorios, reconocían la canción. Es una canción que nace de la indignación popular. Es ese grito colectivo de dignidad de todo el mundo diciendo estamos cansados”, dice Adriana.

Está convencida de que no solo el arte es político, sino que el ser humano debe ser político también.

La Batucada, que participó en la canción, lo hizo en tiempo récord.

Sabe que, a través de la batucada, las mujeres pueden transformar sus vidas. Y cuenta que Patricia Ariza, directora de la Corporación Colombiana de Teatro, le contó que durante su trabajo con mujeres víctimas de la violencia del Estado, les decían que su dolor se sentía como cargar un gran piano a sus espaldas, pero que una vez empezaban a actuar, a cantar, ese piano se bajaba de su espalda y ellas, entonces, en vez de cargarlo, lo tocaban.

“Compartiendo experiencias con las madres de Soacha que hicieron con Patricia una obra de teatro, lo que podía escuchar era el arte nos salva, porque a través del arte ellas cuentan su historia, ellas denuncian, algo que no han podido hacer porque el Estado no les permite o no les garantiza una justicia real”, dice Adriana.

Y concluye: “el arte trasciende, lo material se va. Y logra sacar el espíritu a flor de piel”.

“Mamá no me compres una muñeca, que yo quiero una libreta”.

“Venga profe, con todo respeto, yo siento que no nací pa’esto y no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero ser igual que el resto”.

“Y ya te dije que no mama, los vestidos no van conmigo, qué tiene de malo que sea amiga de los chicos, no te molestes que solo quiero estar sola, de Navidad quiero una gorra, no me hagas fiestas, cómprame una guitarra, si lo sé, soy demasiado mal humorada, en los pasillos se comenta qué será lo que piensa ahora de la vida, esa niña es una mala influencia para mi hija, pero lo que no sabían era que yo venia medio perdida de una ciudad a vivir una realidad que no era la mía, pero lo que no sabían era que me dolía tanto la ausencia y que mi refugio era una libreta en la que dibujaba mis sueños y mis metas, no no me gustan las baladas, pónganme trova cubana”.

Estas son algunas de las letras de Mandala Mc. En el video Se Van, Van, Van, de Edson Velandia y donde La Batucada Guaricha participó, Mandala Mc tuvo la oportunidad de rapear y contar un poco sobre sus inquietudes, sus vivencias.

“Yo escribo mis vivencias, nunca he hecho una canción de algo que no me pasó o un cuadro de una experiencia que no es mía”, dice.

Sin embargo, el proceso de La Batucada ha sido importante para ayudarla a mantenerse conectada con otras realidades sociales que viven las mujeres.

“Es bien importante para mí porque muchas veces estar tan entregada a las letras y a componer lo desprende a uno un poco de todo. Aquí estoy en contacto con la percusión y viviendo con muchas mujeres que estamos aprendiendo juntas todo el tiempo”, explica la artista.

El proceso en La Batucada significa también una conexión de unas con otras, una convivencia donde se cuidan, se indagan y encuentran una forma de apoyarse unas a otras.

“El acompañamiento que nos hacemos cada una a nuestra vida personal y a veces una se enferma y todas estamos sumamente atentas: mira, tómate esto. Siempre estamos asistiéndonos entre nosotras mismas y eso nos está haciendo mujeres muy sororas, mujeres muy unidas”, señala.

Mandala Mc reflexiona sobre lo que vivió en su infancia y así, también en La Batucada, estas mujeres resignifican su pasado: “el simple hecho de bajar la guardia, decir: oye, tú no eres mi enemiga, yo no tengo por qué ponerme a tu nivel si lo que quieres es competir conmigo, yo aquí estoy es para compartir contigo, entonces comprendí que mi mama no tiene la culpa de todo lo que me ha dicho, fue educada en una situación que fue peor que la mía, entonces me digo: no voy a juzgar a mi mamá, no voy a juzgar a mis tías, no voy a juzgar a las niñas y de entenderme y saberme también diferente, decir: está muy bien que prefieras el cabello así, que dediques tu tiempo a estas cosas y no a estas otras, fueron cosas que yo fui plasmando en mis canciones”.

Un sueño hecho realidad

Desde que era niña, Sandra soñó con la música, con los tambores, con el sonido que hace latir el corazón.

“La música ha estado en mi vida desde siempre y sobre todo lo relacionado a los sonidos percutivos. He explorado la música de manera autodidacta desde pequeña, explorando diferentes instrumentos como los bombos andinos, las tamboras, el alegre, las congas, entre otros mas de tipo ancestral, como las chackchas, que es un instrumento ceremonial”, explica Sandra.

Con el paso de los años, Sandra estudió música y se enfocó en los géneros folklóricos, que son su gran pasión. Además, ha pertenecido a diferentes proyectos musicales donde trabaja con la musicoterapia como herramienta para trabajar con comunidades.

Sandra está contenta con la respuesta que la gente le ha dado a la Batucada: “es de mucho impacto ver mujeres rompiendo paradigmas, ya que normalmente este tipo de instrumentos son interpretados por hombres. Ver la fuerza de las guarichas interpretando y cantando es algo realmente emocionante”, dice.

Sandra trabajó también el la Cárcel Modelo, donde reconstruía un proyecto de vida con los internos a partir del descubrimiento de sus habilidades. Este reaprenderse, redescubrirse, es algo que Sandra sabe hacer.

A sus 47 años está segura de que la edad es solo un número. Los sueños están para cumplirse.

“Una de las inspiraciones que ha dado la Batucada es que debemos luchar por alcanzar nuestros sueños. En mi caso personal, siempre fue un sueño pertenecer a una batucada y nunca es tarde para lograrlo”, cuenta y cree que “otra gran inspiración que podemos dar es mostrar que a través del arte podemos lograr procesos de transformación social: más arte, menos violencia, logrando así dejar un mensaje positivo a las futuras generaciones sobre la correcta utilización del tiempo libre y también sobre cómo puedo aportar a mi entorno dentro de los procesos de transformación cultural que se vienen gestando en la actualidad”.