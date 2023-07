Estos son los hábitos por los que los gatos se alejan de las personas

Hay una serie de cosas que los gatos no soportan de sus amos. Por eso, es muy importante saberlas para no seguir haciéndolas. Lo que usted puede interpretar como una muestra de cariño para él puede ser una amenaza. Aquí le damos algunos consejos de lo que no debe hacer para que su gato no se sienta mal.

Ruidos fuertes:

Los gatos tienen un sentido del odio muy desarrollado. Por esta razón, los ruidos fuertes pueden molestarlos y asustarlos. Los gritos, los fuegos artificiales, la música a alto volumen, las aspiradoras, las tormentas, las bocinas y otros sonidos pueden causarles miedo, estrés y ansiedad e incluso hasta convulsiones.

Caricias:

Los gatos son animales muy independientes y poco sociales. Por eso, evite acariciarlos en la barriga, las patas traseras y la cola. Mejor optar por darles cariño en la cabeza, orejas, barbilla, cuello y cerca de la cola.

Olores:

Los felinos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Debido a esto, pueden llegar a sentir repulsión e incluso miedo a los olores fuertes como el vinagre, la cebolla, la gasolina, las bebidas alcohólicas, entre otros. Si los llega a oler, rápidamente se alejará.