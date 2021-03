Abrir un frasco nuevo o muy apretado, cambiar una bombilla del techo o hasta cortar comida con un cuchillo son actividades simples en la cotidianidad de cualquier persona. No obstante, estas tareas podrían no llevarse a cabo a plenitud entre las mujeres con cáncer de mama, según la indagación de un estudio que adelanta la Universidad CES en Medellín.

Se trata de una investigación descriptiva con intención analítica que pretende involucrar al menos a 150 mujeres con cáncer de mama y que reciben tratamiento fisioterapéutico. Es liderada por la Facultad de Fisioterapia de la Universidad en conjunto con una IPS de Antioquia, la investigación se denomina: Capacidad funcional en mujeres con cáncer de mama que asisten al servicio de fisioterapia de Meva Salud IPS, en el municipio de Envigado.

“Nos interesa la capacidad funcional porque a veces nos quedamos solo en la estructura, es decir, en ver si está la lesión o no, corregirla y ya. Si hay inflamación disminuirla, si hay dolor disminuirlo. Pero nos interesa la capacidad funcional no solo para ver que no haya dolor, sino que ellas logren hacer esas actividades cotidianas de la mejor manera posible”, explicó Andry Mera Mamián, investigadora de la Facultad de Fisioterapia CES.

El proyecto busca analizar la capacidad funcional de los miembros superiores (cintura escapular, brazo, antebrazo y mano) de las mujeres con cáncer y que consultan en esa IPS. La medición se lleva a cabo por medio del cuestionario Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), un instrumento que mide la calidad de vida relacionada con las extremidades superiores.

En la aplicación del instrumento, se realiza una encuesta y la información se transfiere directamente a un formulario virtual, se obtienen características clínicas, sociodemográficas, información de las actividades cotidianas que involucren los miembros superiores. También hay un apartado sobre las actividades laborales, de ocio e incluso sobre la actividad sexual. Otra información adicional, relacionadas con características histopatológicas del tumor, se capta a través de las historias clínicas, previa autorización de las participantes y la institución de salud.

“Analizamos esa capacidad funcional de acuerdo con el estadio del tumor, algunas condiciones clínicas para poder comparar y ver qué pasa si la mujer llega en un estadio temprano o tardío. También exploramos si otros aspectos como la extensión de la cirugía o el hecho de haber tenido intervención de ganglios o no genera algún cambios en la capacidad funcional”, añadió la docente.

La investigación surgió ante la escases de estudios relacionados con la fisioterapia en el tratamiento de mujeres con cáncer. Fue aprobada en 2020 por el Comité de Ética de la Universidad CES. Actualmente, se avanza en la aplicación del instrumento y se espera que en el segundo semestre de 2021 se publiquen los resultados a través de artículos científicos, participación en eventos de divulgación científica de carácter nacional/internacional, socialización con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, con la institución de salud en la cual se tomaron los datos, entre otros canales.

“Los fisioterapeutas a través de la intervención en el movimiento corporal humano buscamos que nuestras mamás, hermanas, tías, amigas y, en general, las mujeres podamos vivir la vida que queremos y para ello se realizan estudios como este, que nos permiten, disponer de evidencia científica para hacer el abordaje fisioterapéutico más adecuado y así, nuestras pacientes tengan la mejor calidad de vida posible”, concluyó Verónica Tamayo Montoya, decana de la Facultad de Fisioterapia CES.

En el estudio intervienen docentes y estudiantes de la Facultad de Fisioterapia de la institución de educación superior con el apoyo de la gerencia de Meva Salud IPS.