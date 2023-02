Cabe recordar que Chocoramo ya había sorprendido a sus compradores con el McFlurry que traía trocitos de este ponqué, que realmente es un éxito hasta el día de hoy.

“Vengo a mostrarles lo que será su nueva obsesión. Kellogg’s de #Chocorramo“, dice la publicación de la bogotana que puso a pasar saliva a más de uno.

“Ya no más con tanta cosa deliciosa ! Así no puedo cumplir el objetivo”, “ESPEREN ¿ESTO DE VERADAD EXISTE Y PORQUE NO ME ESTOY COMIENDO 800 AHORA MISMO?”, “No los quiero, LOS NECESITOO”, “estas son las vaina que me gustan de ir a Colombia... siempre hay productos nuevos.... nunca paran de innovar”, fueron algunos comentarios de los internautas.

