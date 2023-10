Taylor Swift, la aclamada artista estadounidense, ha sorprendido a sus fans al anunciar que adelantará el estreno de su película “Taylor Swift: The Eras Tour” al 12 de octubre en Estados Unidos y Canadá. Este cambio de fecha se debe a una “demanda sin precedentes” por parte de sus seguidores, que ansían ver el documental que recorre sus 17 años en la música y sus diez álbumes de estudio.

La franquicia de salas de cines AMC Theatres reveló que la película ha recaudado más de 100 millones de dólares en preventas, incluyendo las ventas a nivel nacional e internacional. En su primer día de preventa, “Taylor Swift: The Eras Tour” alcanzó la impresionante cifra de 26 millones de dólares, rompiendo el récord que AMC había registrado en una sola jornada con un único título, el de “Spider-Man: No Way Home” en 2021.

La película promete llevar a los espectadores en un viaje inolvidable a través de la carrera de Taylor Swift, convirtiéndola en un auténtico fenómeno de la música actual. Con una base de fans tan apasionada y una respuesta tan positiva en preventa, no hay duda de que el estreno de “Taylor Swift: The Eras Tour” es uno de los eventos más esperados de la temporada. La artista promete que esta aventura en la que seguimos juntos no decepcionará a sus seguidores, quienes la siguen desde sus inicios en la música.