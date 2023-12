$!La actual temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ se estrena con nuevas caras

Por su parte, Don Jediondo confesó que “me fue excelente, descubrí en ella, es una mujer encantadora, muy espiritual y maternal. Además, se inventó decir ‘cancelado, cancelado, cancelado’, para que algo no pasara, como, por ejemplo, para que no lloviera, y no llovía. Además, anda con un botiquín para cualquier dolor y por eso le digo Farmacaro”.

“En mi primera vez en el programa y me fue muy bien con Don Jediondo, fue el mejor compañero porque se portó muy amoroso, responsable, querido, detallista y muy entregado. Tenía angustia de la comida, pero afortunadamente no comí ningún bicho raro porque era a lo que más le tenía impresión y bueno, me salvé”, comentó Cruz.

Por su parte, Amanda afirmó que “fui muy feliz de haber vivido esta primera experiencia junto a Boyacomán porque es un comediante realmente muy cálido, su comedia es muy tierna y así lo sentí durante todo el tiempo. Además, todos me trataron muy bien, me sentí muy querida por todo el elenco durante estos días de grabaciones. Todo quedó muy lindo, chistoso y es un programa que nadie se puede perder”.

“Durante estos viajes aprendí a comer arepas y caraotas, pero eso no lo aprendí en otro país sino de Amanda que es venezolana (risas) de Jerusalén, que fue a donde viajamos; aprendí a rezar, allá lo hacen antes y después de comer, yo acá lo hago, pero no por católico, sino porque mi mujer no sabe cocinar entonces no sé con qué me va a salir (risas)”, dijo Boyacomán.

Jeringa y Jessica Cediel conocieron la cultura francesa y la curiosa República Checa, tuvieron varios accidentes.

“Yo creo que a los colombianos no nos olvidan en otros países por muchas cosas, como, por ejemplo, por la comida, por los dichos, por la amabilidad, y por los problemas gastrointestinales que dan luego de que comen bandeja paisa ¡eso es inolvidable! (risas)”, afirmó Jeringa.

Mientras que Jessica contó que “en Praga me comí una chocozuela gigante que me pareció deliciosa y normalmente no tomo cerveza, pero la de allá me encantó. Y en París, la comida me supo a gloria; me enamoré de los croissant, del pan de chocolate y me comí en Francia la lasaña más rica de mi vida”.

Todo esto conducido, o piloteado, por Santiago Rodríguez.

“El colombiano es recursivo, si uno no sabe el idioma, tiene el mejor diccionario del mundo que es el dedo, entonces uno señala, pinta o hace muecas. A todos nos da vergüenza comunicarnos en otros países, nos da pena ensayar el idioma y no debería ser así, hay que hacerlo como nos salga, atrevernos a hablar, no hay que vararse por eso”, sentenció.

“Además, y es un consejo que yo doy, no veamos las cosas como turistas, veámoslas como viajeros, porque sí, es muy fácil ir en un tour y que lo lleven a uno a sitios y subirse y bajarse, pero creo que la aventura está en improvisar y ver qué hay por hacer para disfrutar el viaje y darse cuenta de que uno es muy pequeño en el mundo... ¡eso también enseña sencillez!”, agregó Rodríguez.