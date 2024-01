$!Sexo y escándalos: Se estrena la controversial miniserie “Secretos de Penthouse”

Murió sin un centavo

“Yo tenía 10 años cuando esto empezó, y nosotros pusimos la desnudez, la sexualidad y la sensualidad a la vanguardia de la corriente principal. Era mi padre, obviamente, y por eso yo lo amaba, pero también era una persona que estuvo muy distraída por la compañía y por las distintas cosas que ocurrían a su alrededor con la revista y con el tema de la controversia. Entonces fue difícil haber crecido en ese entorno porque yo estaba bajo bastante escrutinio y la vida era difícil en este sentido. Porque siempre éramos juzgados por nuestros compañeros y también por la ley. Cuando en realidad yo no veía que nada estuviera mal con eso. Simplemente mi padre fotografiaba a bellas mujeres desnudas, así que no podía haber nada de malo en eso”, aseguró Nico Guccione, hijo de Bob, en la presentación de la miniserie para América Latina.

En el evento también participó la ex Pet Penthouse Sheila Kennedy, “Fue absolutamente algo que ha cambiado mi vida haber conocido a Bob Guccione y ser una Penthouse Pet. Estar en varias portadas y ser Pet del año fue algo increíble. Fue increíble el recorrido de mi vida y sigo estando en un lugar magnífico. Terminé haciendo un reality show, Big Brother (Gran Hermano), fue hace unos 15 años. Y sigo haciendo otras cosas en la industria que son fabulosas. Yo diría entonces que Bob Guccione y la revista Penthouse me cambiaron la vida para mejor. Yo venía de un entorno muy pobre y fue un shock cultural irme a Manhattan, vivir allí en la mansión, estar en ese entorno, y para mí se terminó sintiendo natural. Todo se sentía muy natural. Y Bob era una persona increíble”.

Amasó una fortuna

“La revista de mi padre no era pornográfica, para nada, hasta el final, cuando se enloqueció y empezó a mostrar material pornográfico. Pero en los comienzos y por muchos años, habló de décadas enteras, solamente mostrábamos mujeres muy bellas desnudas y no hay nada malo con eso. Creo que después Penthouse y otras compañías se metieron más profundamente en la pornografía, lo cual no es un verdadero ejemplo de la sensualidad y del sexo. Lo hace ‘barato’, por así decir, y sí cosifica a las mujeres. Yo nunca apunté a eso. No hacíamos pornografía”, explicó el hijo menor de Bob, quien vivió en la mansión con su padre desde los 13 años de edad, viviendo todo tipo de experiencias con las ‘Pets’ (mascotas en inglés), como se les llamaba a las modelos Penthouse.

Lo que se verá

Una de las revistas de mayor éxito

Ambiente más íntimo en masión

De manera paralela, este capítulo continúa exponiendo el vínculo de Bob con su familia, que se profundiza en el tercer episodio ‘El loco’ . Aquí no solo se pone al descubierto el entorno laboral en la empresa, donde hijos, hermanas y sobrinos de Bob trabajaban, sino en el ambiente más íntimo, dentro de la mansión.

Ahonda en la década de los 90 en Penthouse. El gran éxito de la revista lleva a Bob Guccione a embarcarse en una serie de costosas inversiones, como la compra de un hotel en Yugoslavia, la técnica de criogenia que era una obsesión para él; y la inversión en un casino en Atlantic City que finalmente se vende a Donald Trump.

Mientras tanto, capítulo puntualiza en cómo la relación de Bob con sus ‘Pets’ del Penthouse da un giro oscuro cuando Anneka Di Lorenzo, una ex ‘Pet’ y Penthouse ‘Pet Of the Year’ 1975, lleva a Bob a los tribunales, acusándolo de explotarla como esclava sexual. Cheryl Rixon, Penthouse ‘Pet Of the Year’ 1979, cuenta que fue víctima de una de estas situaciones y confiesa que creía que ésta era una forma que Bob tenía de “poner a prueba” a las ‘Pets’.