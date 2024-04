“Me están matando”: el dramático relato de mujer que se salvó de ser asesinada

Las autoridades de Villeta, Cundinamarca, están tras la búsqueda del hombre que intentó asesinar a una mujer mientras realizaba ejercicio. La víctima se encuentra en delicado estado de salud.

El hecho se registró en Villeta, Cundinamarca.

Hay conmoción en Cundinamarca tras conocerse el intento de feminicidio de Valentina Vásquez Komman, quien fue brutalmente atacada por su sujeto desconocido en el municipio de Villeta. La mujer, ahora, se encuentra en un hospital luchando por sobrevivir.

Este violento episodio se registró cuando Valentina se encontraba haciendo ejercicio en el sector conocido como Alto de la Cruz, allí fue abordada por un hombre, quien sin motivo alguno la agredió con un palo, piedras y hasta con un destornillador.

“Yo subí hasta el primer mirador. Tomé una foto, publiqué mis estados y después apareció un señor. Lo saludé y me dijo: muy bonita la vista. Yo le dije, sí señor. Cuando ya me di la vuelta, sentí el palazo en la parte de la cabeza. Quedé un poco aturdida, pero no perdí el conocimiento. Él como vio que no perdí el conocimiento, se me fue encima, me tiró al piso, intentó coger una roca gigante y aplastarme la cabeza. Él dijo que me quería matar, que me quería matar y que me quería matar”, contó a Noticias Caracol, Valentina.

La joven, quien es instructora de Taekwondo, comenzó a defenderse poniendo en práctica sus conocimientos en artes marciales y así logró escapar del agresor.

“Me golpeó con puños y con piedras. Intenté pararme porque lo bloqueé con una patada, entonces comienza a empujarme para descender la montaña. Me dejé caer, cuando caí, él se me fue encima a intentar golpearme, yo lo que hice fue meter las piernas, empujarlo y él se resbaló montaña abajo. Lo que hice fue escalar, escalar y salir corriendo. Llamé (en el celular), la última llamada que tenía era del papá de mi hijo y logré llamar por videollamada y le dije ‘llame a la policía me están matando’”, agregó al citado medio Valentina.

El sujeto, según recuerda Valentina, estaba enceguecido de ira y solo quería matarla, por lo cual comenzó a perseguirla y logró alcanzarla nuevamente. En ese momento continuó con el brutal ataque.

“Salí corriendo, pero pues era una bajada empinada y me alcanzó más abajo. Ya llevaba un destornillador en la mano, entonces lo que hice fue forcejear con él, me dio varios puntazos en el cuerpo y me empujó contra una zanja. En el piso donde yo caí había una botella de aguardiente, una botella de vidrio, y él la coge, me golpea la cara, me rompe la frente. Cuando intenta volver a pegarme lo que hago es bloquearlo con las piernas”, afirmó.

Pese a los gritos de auxilio de Valentina, asegura, no recibió ayuda de quienes presenciaron el brutal ataque. “Él me comienza a asfixiar, yo volteé y venía un muchacho sin camisa corriendo con unas señoras. Yo comencé a gritar: me está matando, me está matando, auxilio. Ellos se devuelven, es lo más trágico. ‘Me enviaron a matarla, la tengo que matar’. Yo le dije, déjeme ir. Me dijo ‘corra porque la voy a matar’”.

Como pudo la mujer logró soltarse de las manos del desconocido y correr hasta llegar a una patrulla de la Policía, cuyos uniformados la trasladaron hasta un centro asistencial, donde se encuentra en delicado estado de salud.