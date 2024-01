Crueldad animal: perro murió tras ser quemado con un químico en Lebrija

Un grave caso de maltrato animal y crueldad excesiva cobró la vida de un perro de raza pitbull en Lebrija, Santander.

Yaira Ortiz, rescatista animal independiente, informó a Vanguardia que este hecho lo conoció el pasado jueves 18 de enero, cuando la comunidad encontró al perro en delicado estado en pleno casco urbano del municipio.

“Una amiga que me lo reportó, me pidió ayuda. Las condiciones eran terribles y de inmediato fui, me lo traje. El perrito olía a raro, tenía quemaduras horribles por algún químico”, dijo la animalista.

Simón, como ella llamó a este canino de aproximadamente seis o meses de vida, había perdido todo su pelaje producto de las quemaduras sufridas por un químico desconocido.