Docente cucuteña desapareció cuando iba a celebrar el cumpleaños de una amiga

En una casa del barrio Torcoroma III no hubo dicha en la celebración de Año Nuevo. La incertidumbre acerca del paradero de un miembro de la familia sumió a todos en dolor y preocupación, y hasta el día de hoy, la tranquilidad no ha regresado.

La docente y madre de familia Fanny Milena García Carrillo está desaparecida desde el martes 26 de diciembre, luego de que el lunes festivo, 25, saliera en su motocicleta con rumbo a Campo Dos, zona rural de Tibú. El viaje lo hizo en compañía de una amiga, de quién tampoco se tienen noticias.

García Carrillo, con más de 25 años de experiencia como profesora de lengua castellana en un colegio de Cúcuta, le comunicó a su hijo que el motivo del viaje era la celebración del cumpleaños del hijo de otra amiga, y que las esperaban en una finca ubicada en esa zona rural de Tibú.

El trayecto lo realizaron en la motocicleta negra y gris Kymco Agility Fusion con placa TXI056 de propiedad de la docente. En determinado momento, la comunicación con su hijo se interrumpió repentinamente, despertando la preocupación del joven de 20 años, quien comenzó a sospechar, al no recibir respuesta a sus mensajes ni llamadas. Sin embargo, el hijo desconocía que su madre había alertado a un familiar sobre su situación de peligro y la necesidad de ayuda. “Vivimos solos, yo soy todo para ella y viceversa. Me dijo que regresaría el miércoles 27, pero al ver que no llegaba y no respondía mis mensajes, comencé a angustiarme. Fue entonces cuando me enteré de que había llamado a una tía, advirtiéndole que estaba en peligro pero sin proporcionar más detalles”, relató el hijo.

Tal llamada ocurrió a las 9:51 de la noche del martes 26 y, desde entonces, no se conoce nada sobre ella.

Los familiares han buscado a los allegados de la otra amiga, quien viajó con ella y reside en la ciudadela Juan Atalaya, pero de ella tampoco tienen comunicación.

“Obtuve el número de la amiga de Cúcuta y de quién la esperaba allá en esa finca y los dos números aparecen sin conexión. O sea, las tres están desaparecidas”, dijo el hijo.

La familia de la docente ya denunció ante las autoridades la desaparición de Fanny Milena y esperan que las autoridades puedan dar con su paradero.

Con información de La Opinión.