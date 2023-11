“Ese día íbamos pasando el río con bastante gente. Hubo un desespero de un compañero, en ese desespero él como no me soltaba de la mano, se agarró de mí y ahí fue donde todos caímos encima de todos y se me soltaron los niños en ese río”, recordó.

Yiini Paola se quedó esperando si alguien lograba sacar a sus hijos, pero no hubo nadie que le ayudara. Decidió entregarse a la patrulla fronteriza esperando el rescate.

“No me ayudaron y duré solo un día en la frontera y luego me enviaron vía terrestre, más de 30 horas, a un refugio a New York. Ahora no se nada, me dijeron que los tenían unos grupos de ‘coyotes’, pero eso es mentiras”, expresó la joven madre.

Su familia en Santander sigue con los llamados a las autoridades de Colombia para dar con el paradero de los pequeños que nacieron en Girón.

Yiini también aseguró que no sabe cuánto tiempo podría durar en suelo norteamericano y si será deportada a Colombia.