Con hematomas y heridas abiertas terminaron dos jóvenes luego de atracar a un estudiante universitario y recibir una golpiza por un grupo de ciudadanos indignados que frustraron el hecho.

El asalto tuvo lugar a las 9:30 de la mañana del pasado viernes cuando la víctima, de 23 años, se desplazaba por un puente peatonal aledaño a la sede de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Floridablanca.

Justo cuando el joven cruzaba la estructura, ubicada sobre la Autopista a Piedecuesta, fue interceptado por Juan Esteban Rueda Méndez, de 19 años, y otro adolescente de 17 años.

Según el relato de las autoridades revelado en las audiencias preliminares de los asaltantes, ambos procedieron a amenazarlo con un cuchillo para que entregara todas sus pertenencias.

“El mayor (Juan) me puso el cuchillo en el abdomen y me dijo que les entregara la billetera o me cortaba, les dije que me dejaran entonces los documentos. Me sacaron la billetera y la esculcaron para sacarme los dólares y pesos, ahí se dieron cuenta que tenía el celular en el bolsillo”, narró la víctima a la Fiscalía en su denuncia.

Como el estudiante no accedió a todas las pretensiones, uno de los señalados volvió a amedrentarlo con el arma y lo obligó a que sacara el teléfono móvil de su pantalón.

Fue entonces cuando se produjo un forcejeo entre la víctima y sus victimarios, que terminó favoreciendo a los ladrones. Juan Esteban tomó el celular y junto con su cómplice emprendió la huida, mientras que la víctima cayó al piso y sufrió una lesión en el tobillo.

Vanguardia conoció que dentro de los elementos hurtados se encontraban un celular IPhone X, avaluado en 3 millones de pesos; 35 dólares en efectivo, equivalentes a más de $120 mil, y $17 mil en efectivo.

Ambos cayeron

Ocurrido el atraco, el joven afectado alertó de la situación a otros estudiantes y transeúntes que se desplazaban por el lugar. Así, casi de inmediato, lograron atrapar al menor de edad cuando bajaba por las escalares del puente peatonal.

Rueda Méndez logró correr dos cuadras antes de que lo alcanzaran y recuperaran los elementos que se había llevado. Ya con los ladrones neutralizados, la comunidad procedió a golpearlos para tomar justicia por su propia mano.

Para fortuna de ellos, una patrulla de Policía llegó minutos después para capturarlos y llevarlos al Hospital Universitario Los Comuneros en Bucaramanga. Allí recibieron atención médica.

Ayer, Juan Esteban no se allanó a los cargos de hurto calificado y agravado y uso de menores para la comisión de delitos que la Fiscalía le imputó. Pero un Juez de Control de Garantías lo envió a prisión, bajo medida de aseguramiento. Al cierre de esta edición, el menor quedó a disposición del Centro Especializado para Adolescentes, Cespa.