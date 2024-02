Roban moto en Girón, pero GPS permite recuperarla y capturar a delincuente

En la vía que de Girón conduce al municipio de Lebrija, en Santander, un mototaxista fue víctima de un atraco justo cuando realizaba una carrera.

La víctima informó que se encontraba dejando a su pasajera cuando de la nada aparecieron dos hombres en motocicleta y procedieron a intimidarlo con un arma blanca.

Lea también: Mujer falleció tras ser atacada por abejas en Santander

“Llegaron dos personas en una moto, me hicieron el quieto, me dijeron bájense. A la persona que yo traía le quitaron el celular, a mí me quitaron la plata que tenía en el bolsillo y se llevaron la moto”, dijo el conductor informal.

Los asaltantes se dieron a la fuga con rumbo hacia el norte de Bucaramanga y la víctima por su parte reportó el hurto.

El vehículo hurtado, según el relato de la propia víctima, contaba con GPS, por lo que la Policía en su reacción logró ubicar y capturar a uno de los señalados responsables en el barrio Bavaria ll, en el norte de la ciudad.

Lo invitamos a ver: 'Me empujaron': Bomberos rescatan con vida a una mujer que cayó a un abismo en Bucaramanga

“La Policía me dijo que sí él era uno de los que me había robado, yo les dije que sí, que no había dudas y era él”, añadió la víctima.

La Policía confirmó que este joven de 24 años portaba un arma blanca al momento de su captura. Esta personas quedó a disposición de la Fiscalía para responder ante un juez de garantías por el delito de hurto calificado y agravado.