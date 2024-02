$!Niño de 7 años se salvó milagrosamente de morir en explosión de una granada en Barrancabermeja

“A mí me llamaron a contarme lo que había ocurrido; cuando llegué, el bebé no estaba, ya se lo había llevado al hospital (...) Lo que me relata mi hijo es que el niño se salvó de milagro porque él estaba acostado en el mueble; cuando mi hijo escuchó que la granada saltaba, le gritó al niño que corriera. El pequeño corrió, pero para el lado de la granada y le pasó por encima y en cuestión de segundos eso explotó”, relató en medio del llanto la líder.

Así fue el ataque

Piden que se investigue

“Afortunadamente nuestra compañera no se encontraba, estaba un menor de edad que resultó lesionado y está en recuperación. Nuestra primera hipótesis juega en varios sentidos, hay una situación familiar que vive la defensora de derechos humanos con su hijo, pero también no se puede desconocer que hay un tema de denuncias que hemos hecho como organización. Pedimos que no se descarte y que las autoridades investiguen y aclaren la situación; esto es muy grave porque no solo estamos viviendo los ataque sicariales sino que ahora se ataca una vivienda con explosivos sin pensar quienes van a salir lesionados”, precisó.

El líder dijo que, como organización defensora de derechos humanos, iniciaron el proceso para denunciar el hecho ante organismos internacionales e instó a que las autoridades avancen en acciones reales para proteger a la población civil en Barrancabermeja.