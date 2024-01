$!“No me he ido y ya lo extraño”: últimas palabras de mujer que murió tras rodar por abismo en la vía Curos - Málaga

“No me he ido y ya lo extraño”: Estas fueron las últimas palabras que Yuly Mireya Almeida Mejía le dijo a su esposo, Ramiro Pinto, el martes 16 de enero, cuando viajaba desde Bucaramanga hacia el municipio de Málaga, Santander.

La mujer de 33 años iba a asistir al funeral de un tío en la capital de García Rovira, quien había fallecido un día antes.

“Ella salió de la casa de nosotros en el barrio Comuneros de Bucaramanga y se fue al sector de Cañaveral. Ahí había quedado de recogerla el primo para arrancar”, contó Pinto.

Durante parte del recorrido, Yuly Mireya estuvo chateando por Whatsapp con su pareja. Le informaba el avance del viaje y le expresaba que pronto deseaba volver a la casa para estar con él.

“La última vez que me escribió fue como al mediodía, me dijo que iban sobre el sector de El Tope, que iban bien. Las últimas palabras fue que no se había ido y ya me estaba extrañando”, dijo con la voz entrecortada el hombre.

El viaje tomó un desenlace fatal sobre las 3:00 p.m., cuando en el kilómetro 71 + 480 del corredor vial Curos - Málaga, en jurisdicción de la vereda Amarillas del municipio de Guaca, la camioneta de marca Nissan, de placas HEU-201, se salió de la vía y rodó cerca de 100 metros por un abismo.