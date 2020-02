$!Robaron trofeos, bicicletas y reliquias al ciclista Severo Hernández en Santander

Mauricio Hernández, hijo del ciclista, relató que su padre se enteró del robo el pasado viernes por la llamada de uno de los vecinos de la parcela. “Allá no hay vivientes. Parece que se metieron en la noche. Nos llamaron para decirnos que tuviéramos cuidado porque se estaban llevando las cosas. Se robaron hasta los colchones”.

Los ladrones que aprovecharon la soledad del lugar también se llevaron un televisor y una nevera. Pero lo que más indignación ha generado a la familia, es el hurto de objetos con gran valor sentimental como las camisetas, cascos y las ciclas con las que Hernández triunfó en diferentes competencias.

Lea también: Fotos: Carro casi cae al barrio San Martín tras accidente en el Viaducto García Cadena de Bucaramanga.

“Mi papá conservaba tres bicicletas de pista y una de ruta. Son marco 57, para personas de más de 1,80 metros de estatura. Esas ciclas ni se pueden utilizar, son reliquias. Solo le dejaron un trofeo, el resto supongo que lo pretenden vender por chatarra”, lamenta Mauricio Hernández.

El hombre se acercó al municipio de Lebrija el pasado sábado para interponer la respectiva denuncia ante la Policía, pero no ha sido posible. “No atienden sino hasta mañana (lunes) en la Inspección. Me dijeron que era perdido ir hasta allá porque está cerrado, no reciben denuncias ni nada”.

Esta situación ha afecto emocionalmente al ciclista que está próximo a cumplir 80 años. “Mi papá está bastante bajo de ánimo, estuvo llorando el día en que se enteró. Cuando fue a la finca a mirar quedó muy triste porque se llevaron todos sus recuerdos de 50 años atrás”.

La familia espera contar con el poyo de la ciudadanía para recuperar los artículos robados. Quien tenga información puede comunicarse al número 318 8278476.

Le puede interesar: Colombiano Nairo Quintana se coronó campeón del Tour de la Provence en Francia.