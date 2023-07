Sanguino contó que también es familiar de la menor de ocho años que falleció en el siniestro, quien se dirigía a Estados Unidos a encontrarse con su papá. En el bus también se movilizaba la hermana de Consuelo Sanguino y su sobrina de un año, las dos sobrevivientes del accidente.

De acuerdo con la familiar, todos los ocupantes del bus venían desde un municipio llamado Caja Seca, ubicado al sur del Lago de Maracaibo, en Venezuela.

En entrevista con Vanguardia, Consuelo aseguró que no han tenido contacto ni con el conductor del bus ni, con personal de la empresa de transportes para determinar qué pasó y cómo será el apoyo a las víctimas.

“No sabemos nada. No nos lo han dejado ver porque nos dicen que no están en condiciones. Nos pidieron documentos de quienes vamos a reclamar los cuerpos. Estamos esperando que la empresa responda. No sabemos a dónde van a llevar los cuerpos”, dijo Sanguino.