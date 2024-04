Integración a través de la gastronomía: las arepas colombianas y venezolanas

Las arepas, esos deliciosos panes de maíz, han sido objeto de debate y controversia en cuanto a su origen, con opiniones divergentes entre Colombia y Venezuela.

Suministrada: restaurante Venezziola.

Más allá de las diferencias que puedan surgir sobre su procedencia, es esencial reconocer el lugar que ocupan en las mesas y corazones de ambos países. Las arepas no solo son un alimento; son una manifestación de identidad cultural arraigada en la tradición culinaria de cada nación.

En Colombia, las arepas son más que simplemente un plato típico; son un símbolo de la diversidad y riqueza de su gastronomía. Desde las sencillas arepas de maíz hasta las rellenas de queso o carne, estas delicias son una parte integral de la vida diaria de los colombianos. Según un estudio de consumo realizado en 2016, se estima que alrededor del 73 % de los hogares, incluyen las arepas en su desayuno, destacando su importancia en la dieta nacional. Este arraigo cultural se refleja en la variedad de técnicas y sabores que se encuentran a lo largo y ancho del país, donde cada región aporta su toque distintivo a este manjar.

Por otro lado, en Venezuela, las arepas también ocupan un lugar destacado en la mesa y en el corazón de su gente. Aunque comparten raíces con las arepas colombianas, las versiones tienen sus propias particularidades, tanto en su preparación como en su consumo. Las arepas venezolanas suelen ser más gruesas y se cocinan tanto a la parrilla como fritas, ofreciendo una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Además, la versatilidad de este alimento se refleja en la variedad de rellenos y acompañamientos que se pueden encontrar en toda Venezuela, desde el clásico queso hasta el sabor intenso de la reina pepiada.

Uniendo sabores

A pesar de las diferencias en la forma de preparar y disfrutar las arepas, es importante destacar que estas discrepancias no deben ser motivo de división, sino más bien una oportunidad para celebrar la diversidad y riqueza de la gastronomía latinoamericana.

“La arepa no tiene pasaporte, no tiene cédula de ciudadanía, no le han sacado DNI”, le dijo el chef colombiano Carlos Gaviria Arbeláez a CNN, sobre los orígenes de la arepa. Añade que si bien es posible que por razones antropológicas el nombre de arepa se haya originado en lo que hoy se conoce como Venezuela, lo que hay que resaltar es que los panes de maíz, en general, son elementos alimentarios en toda América.

Existen diferentes sabores neutros, dulces o salados, y varían según el tipo y los ingredientes secundarios añadidos. Como la leche, la mantequilla, el queso, la grasa de cerdo, el huevo, entre otros. En fin, la arepa, en sus más de 100 variaciones, es un símbolo de identidad y arraigo cultural.

Receta arepa venezolana

Ingredientes Pabellón criollo

1 kilo de carne desmechada

2 cabezas de ajo

1 cebolla cabezona

2 cebolla larga

1 pimentón rojo

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada salsa inglesa

Comino, aceite, sal y pimienta al gusto.

Preparación

1. Marinar la carne para desmechar con un poco de aceite, media cebolla picada en cuadritos, 2 dientes de ajo y la salsa inglesa, puedes dejarla una hora aproximadamente.

2. Colocarla en una olla a presión con el jugo marinado (20 min)

3. Mientras la carne se enfría, corta media cebolla cabezona, el pimentón rojo.

4. Desmecha la carne en pedazos finos siguiendo el sentido de las fibras, (retirar los restos de hierbas finas)

5. En una olla o sartén con un poco de ajo y aceite a fuego medio, mezcla la cebolla y el pimentón para realizar un sofrito, añade sal y pimienta al gusto, puedes añadir al final un cucharadita de pasta de tomate, y caldo de la cocción de la carne si la quieres más jugosa.

6. Rellena las arepas con una generosa porción del relleno y sirvelas recién hechas y disfrútalas como un delicioso bocado venezolano.

En conclusión, las arepas son mucho más que un simple alimento; son un símbolo de identidad y orgullo cultural tanto para Colombia como para Venezuela. Su versatilidad y popularidad demuestran que, más allá de las fronteras, se comparte una herencia culinaria común que los une como latinoamericanos.