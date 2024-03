El papa Francisco advierte que el peor peligro es la ideología de género

El papa subrayó la importancia de mantener una fructífera tensión entre hombres y mujeres resaltando así la complementariedad entre ambos géneros

Compartir

En un pronunciamiento contundente, el papa Francisco alertó este viernes sobre lo que considera "el peor peligro" de nuestro tiempo: la ideología de género, la cual, según él, tiende a anular las diferencias entre hombres y mujeres.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su encuentro con los participantes de la conferencia titulada 'Hombre y mujer, imagen de Dios', organizada por el Centro de Búsqueda y Antropología de las Vocaciones.

Aunque el papa confirmó que se encontraba resfriado y delegó la lectura de su discurso preparado a su colaborador Filippo Ciamparelli, no pudo contenerse de hacer hincapié en este tema antes de ceder la palabra. "Es muy importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres", expresó, destacando así la relevancia del evento en el contexto actual.

El líder religioso describió la ideología de género como una "fea ideología de nuestro tiempo" que busca eliminar las diferencias y homogeneizarlo todo, una acción que, según él, va en contra de la esencia misma de la humanidad. Francisco subrayó la importancia de mantener una "fructífera tensión" entre hombres y mujeres, resaltando así la complementariedad entre ambos géneros.

Para respaldar su punto de vista, el papa citó el libro 'Lord of the World', escrito por Robert Hugh Benson en 1907, el cual, según él, es profético al anticipar esta tendencia de borrar todas las diferencias. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se pronuncia en contra de la ideología de género, calificándola como una de las "colonizaciones ideológicas más peligrosas de nuestro tiempo".

Estas declaraciones llegan en un momento en que la Iglesia Católica se prepara para abordar cuestiones morales controvertidas, como el cambio de sexo, el alquiler de vientres y las ideologías de género, según anunció el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Con información de EFE.