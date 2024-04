Gobierno de Guatemala denuncia a exministra por anomalías en compra de vacunas de covid-19

La denuncia la realizó el Gobierno de Guatemala en contra de la exministra de Salud Amelia Flores en la administración del expresidente Alejandro Giammattei.

Los funcionarios de la Administración de Arévalo de León, quien tomó el poder el pasado 14 de enero, aseguraron que el Estado de Guatemala no recibió el total de vacunas compradas. Foto: X @MinSaludGuate

El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, denunció este jueves a la exministra de Salud de la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), Amelia Flores, por anomalías en el contrato para la compra de vacunas rusas Sputnik para atender la pandemia de la covid-19.

“Se hizo una compra totalmente abusiva y en contra de los intereses del Estado”, indicó Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede de Gobierno).

De acuerdo con la denuncia, la administración de Giammattei habría violado la ley al no haber adquirido las vacunas rusas con el fabricante y “lo más grave es que se aceptaron imposiciones al Estado sin una revisión, aunque en el mercado habían mejores ofertas disponibles”, agregó Saavedra.

El 30 de marzo de 2021, el Gobierno de Guatemala compró 16 millones de dosis de la citada vacuna a la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa por un monto total de 615 millones de quetzales (79 millones de dólares) con el teórico objetivo de vacunar a 8 millones de habitantes.

Los funcionarios de la Administración de Arévalo de León, quien tomó el poder el pasado 14 de enero, aseguraron que el Estado de Guatemala no recibió el total de vacunas compradas y catalogaron como “ilegal” la cláusula de secretividad que fue agregada a la adquisición de las dosis de Sputnik.

Saavedra agregó que no era posible denunciar en este momento al expresidente Giammattei porque su nombre no figura en la firma del contrato, pero aseguró que “sería una irresponsabilidad” no investigar su posible participación en los delitos.

Una vacuna no certificada

El procurador Saavedra agregó que Guatemala firmó el contrato para comprar las Sputnik pese a que no cumplía con el requisito de estar aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el presidente, Arévalo de León, indicó que con esta denuncia penal contra la Administración de su antecesor se está mostrando que “no vamos a tolerar la corrupción”.

“Es trágico el alcance de la corrupción y el alcance sobre la población guatemalteca, quienes hicieron estos actos mostraron que están dispuestos a dañar a sus connacionales en medio de una crisis para beneficiarse impunemente y a costa de la salud de las personas”, enfatizó Arévalo de León.

Arévalo de León llegó al poder el pasado 14 de enero, tras ganar las elecciones generales de 2023 y atravesar una polémica transición de mando por los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por evitar su investidura por medio de diferentes casos penales en su contra.

Con información de EFE