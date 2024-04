¡De no creer! Mujer lleva un cadáver a un banco en Brasil para cobrar un préstamo

En las impactantes imágenes se observa a la mujer tratando de simular que su tío no estaba muerto y buscaba de alguna manera colocar la huella y la firma de él para retirar el préstamo a nombre de su familiar en un banco de Brasil.

La impactante escena fue grabada por empleados de la agencia bancaria en Río de Janeiro, quienes llamaron a la Policía. Captura de video / VANGUARDIA

Compartir

Hay consternación en Brasil luego de que circulara un video en el que se ve a una mujer llevando el cadáver de un familiar a una sucursal bancaria en Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, para intentar retirar un préstamo de 17.000 reales (alrededor de 12 millones de pesos colombianos).

La mujer fue identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, quien es responsable de cuidar a su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años, a quien llevó aen silla de ruedas,

Además: ¡Atroz crimen! Apuñala a su novio y mata a su hija lanzándola de un auto en movimiento

Los empleados de la entidad bancaria sospecharon y grabaron el momento en que Érika le pedía a su tío que firmara un documento y llamaron al Policía, que confirmó que el hombre llevaba varias horas fallecido, al oaercer de causas naturales. Este inusual hecho ocurrió en la tarde de ayer.

A través de redes sociales se hizo viral el video de la mujer y el hombre sin vida dentro de la sucursal bancaria cuando intentaba fingir que su tío estaba con vida para así cobrar un préstamo.

La mujer quería retirarla el dinero de un préstamo. Freepik / VANGUARDIA

Emn la grabación , Vieira Nunes insiste y le pide al hombre que firme los papeles. “Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que puedo hacer, lo haré. Firma aquí, igual que el documento. Firma para no darme más dolores de cabeza”, indica la mujer.

Érika de Souza Vieira Nunes podría enfrentar cargos de difamación de un cadáver y malversación de fondos.

Vea esto: ¡El colmo! Denunció red de trata infantil y ahora fue detenida por prostituir a sus hijos en Paraguay

El mes pasado se conoció otro macabro caso similar: dos mujeres fueron acusadas en Estados Unidos de presuntos malos tratos a un cadáver tras apuntalar su cuerpo para sacar dinero de su cuenta bancaria.

Loreen Feralo, de 55 años, y Karen Kasbohm, de 63, vivían con Douglas Layman, de 80 años, en una casa de la localidad de Ashtabula, Ohio. Al parecer, las mujeres encontraron muerto a su compañero de piso y, en lugar de denunciar su muerte, llevaron su cadáver al asiento delantero de su auto para retirar dinero de su cuenta de ahorros.