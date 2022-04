Un encargado de un edificio residencial en Bueno Aires, Argentina, rescató ayer de manera heroica a un niño que estaba solo en el balcón y corría el riesgo de caer al vacío al percibirse que el lugar no contaban con protección.

“Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón”, relató Alejandro. “Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón”, agregó.

Testigos de lo ocurrido captaron el momento en el que un vecino se cruza de balcón para rescatar al pequeño y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según trascendió, los padres del niño estaban durmiendo y no habían advertido que el pequeño salió al balcón y quedó encerrado afuera. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud.