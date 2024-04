Misterios de la naturaleza: ¿Cómo reaccionan los animales durante un eclipse?

Los eclipses, fenómenos celestiales que cautivan a la humanidad, también despiertan la curiosidad sobre cómo afectan a la vida en la Tierra. ¿Qué sucede con los animales durante estos eventos cósmicos? Estas son algunas reacciones más notables que han sido observadas en la naturaleza.

Al sentirse desorientados, será normal que los animales lleguen a presentar nerviosismo, inquietud o hiperactividad por estar encerrados y saber que de un momento a otro se oscureció.

Los eclipses, ya sean solares o lunares, ofrecen un espectáculo único en el cielo que a menudo deja a los observadores humanos maravillados.

Pero más allá de nuestra fascinación, estos eventos también influyen en el mundo natural que nos rodea, desencadenando una serie de comportamientos en los animales que comparten nuestro planeta.

Se ha documentado también que algunos animales como insectos y mamíferos, se vuelven más activos durante la oscuridad, posiblemente debido al oscurecimiento.

De hecho, un estudio publicado en Annals of the Entomological Society of America después del eclipse de 2017, señaló que las abejas dejaron de zumbar durante la totalidad y regresaron a sus colmenas, cuando la luz reapareció, parecían desorientadas.

Foto de archivo de un eclipse solar total.

Eclipse solar:

Durante un eclipse solar, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, se produce un oscurecimiento temporal del cielo. En respuesta a este cambio repentino en la luz, muchos animales muestran comportamientos inusuales.

Las aves, por ejemplo, a menudo se retiran a sus nidos creyendo que ha llegado la noche. Los animales nocturnos, como murciélagos y búhos, pueden emerger de sus escondites creyendo que es hora de cazar. Incluso se ha observado que algunas especies de insectos interrumpen sus actividades diurnas y se vuelven más activas.

Los eclipses parciales de Luna ocurren más frecuentemente que los eclipses totales, pero el de este año fue inusualmente largo.

Eclipse lunar:

Por otro lado, durante un eclipse lunar, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que esta última adquiera un tono rojizo, los efectos en la vida silvestre pueden ser menos evidentes pero igualmente interesantes.

Algunos animales, especialmente aquellos que son más sensibles a los cambios en la luz, pueden ajustar sus comportamientos. Por ejemplo, algunas especies de mamíferos pueden volverse más activas durante la noche debido a la disminución temporal del brillo lunar.

Un eclipse solar parece tener un impacto significativo en la actividad y el comportamiento animal, aunque la respuesta exacta puede variar según la especie y el entorno específico.

Aunque los efectos exactos de los eclipses en los animales aún están siendo investigados, está claro que estos eventos cósmicos tienen un impacto en la vida silvestre.

Desde cambios en los patrones de actividad hasta reacciones sorprendentes al oscurecimiento repentino del cielo, los eclipses ofrecen una ventana fascinante para estudiar cómo la naturaleza responde a los fenómenos celestiales.

Así, mientras los seres humanos admiramos la belleza del cielo durante un eclipse, también podemos reflexionar sobre cómo estos eventos conectan nuestro mundo con el vasto universo que nos rodea.