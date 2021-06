Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China, lo que sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes, aseguró esta semana el diario estadounidense The New York Times.

El rotativo neoyorquino ha desarrollado una investigación basada en datos de contagio de la COVID-19 en algunos países que han usado de forma mayoritaria vacunas chinas como las Seychelles, Mongolia o Chile.

Mongolia prometió a su gente un “verano sin covid”. Bahrein dijo que habría un “regreso a la vida normal”. La pequeña nación insular de las Seychelles tenía como objetivo reactivar su economía, cita el New York Times.