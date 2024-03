El papa Francisco advierte que "el peor peligro es la ideología de género"

Aunque el papa confirmó que se encontraba resfriado y delegó la lectura de su discurso preparado a su colaborador Filippo Ciamparelli, no pudo contenerse de hacer hincapié en este tema antes de ceder la palabra. "Es muy importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres", expresó, destacando así la relevancia del evento en el contexto actual.

Para respaldar su punto de vista, el papa citó el libro 'Lord of the World', escrito por Robert Hugh Benson en 1907, el cual, según él, es profético al anticipar esta tendencia de borrar todas las diferencias. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se pronuncia en contra de la ideología de género, calificándola como una de las "colonizaciones ideológicas más peligrosas de nuestro tiempo".