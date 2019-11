$!Informe especial: El fantasma bolivariano

“Hay que mirar cada país por separado y habrá diferentes cosas para decir sobre Venezuela, pero no veo que Maduro hoy tenga la capacidad de desestabilizar la región, como sí la tuvo Chávez en algún momento”, añade.

Para el analista, cada uno de los países tiene unas situaciones particulares que hay que entender bien. Sin embargo, no es de descartar que en cualquier país donde se tomen medidas impopulares, como quitar un subsidio a la gasolina o subir la tarifa del transporte público, genera inconformidad de los movimientos sociales.

“Evidentemente puede que haya alguna afinidad política o ideológica con el gobierno de Venezuela. Hay algunos personajes en estos países que son cercanos al Gobierno ‘bolivariano’, que están animando algunas de esas protestas, pero decir que la agitación social es solamente un intento de Venezuela de exportar su sistema político, no es verdad”, afirma.

“El mayor beneficiado es Venezuela”

Geraldine Bustos Zamora, politóloga de la Universidad de la Sabana coincide en que no se puede culpar a Venezuela de los movimientos originados en la región. Sin embargo, resalta que ante la situación el mayor beneficiado sí es Venezuela.

“¿En qué medida salen favorecidos? Lograron desviar la atención y la crisis humanitaria se volvió noticia del pasado, además las demandas que están tramitando los movimientos en América Latina se acercan al discurso que promueve Venezuela. Así las cosas, Maduro afirma que el problema es el modelo económico capitalista y los gobiernos de derecha, que aunque no tenga que ver, le conviene decir lo contrario”, expresa la docente.

La realidad es que América Latina se sacude cíclicamente porque tiene problemas institucionales, económicos y sociales que no termina de superar. Por otro lado, la protesta social en Latinoamérica como en el mundo siempre ha estado presente y ningún gobierno puede ignorarla.

Le puede interesar: ¿Qué viene con la libertad de Lula?

La protesta no es esporádica

En palabras de la politóloga de la Universidad de la Sabana no es esporádico que en Chile salgan un millón de personas a protestar en Santiago, no es esporádico que el movimiento indígena en Ecuador se levanté contra el gobierno, como no es esporádico que en Bolivia, los ciudadanos, reclamen por la democracia.

“Las reclamaciones que tienen lugar en cada uno de los países responden a situaciones propias de cada uno. Que hayan coincidido en términos temporales es una cosa, pero no creo que los argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, etc. busquen entrar en un modelo de socialismo del siglo XXI o en una gran república latinoamericana comandada por Venezuela”, indica.

¿Qué es el foro de São paulo?

Según reza la descripción de su página en Facebook, “el Foro de São Paulo es una reunión de representantes de los partidos y las organizaciones no gubernamentales de la izquierda en América Latina y Caribe”.

Este conglomerado fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São Paulo en 1990 y ha tenido encuentros los últimos años, su última reunión tuvo lugar este año en Caracas. La organización ha manifestado su posición frente a las protestas en Chile o el asilo político que recibió Evo Morales al dejar la presidencia de Bolivia, que calificó como Golpe de Estado.

Recientemente, el expresidente colombiano, Álvaro Uribe mencionó que la estrategia del Foro es desestabilizar a las democracias de América Latina.