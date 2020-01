Intereses geopolíticos

Mario Morales, analista internacional y profesor de la Universidad Javeriana, estima que la gran dificultad es que no existe la posibilidad de solucionar el conflicto libio mediante un acuerdo entre las partes, si previamente no hay un acuerdo de no intervención de los países que tienen incidencia sobre esta nación del norte de África.

Según él, el problema tiene que ver con la manera como Libia tiene fraccionado su territorio y cómo intereses internacionales han fragmentado la opción de trabajar como un solo país, inicialmente por intereses puramente petroleros. A esto se le suma, anota, que los países quieren poner barreras a la migración por su cercanía con Europa. Tan sólo 290 kilómetros separan a Libia de la frontera sur de Europa.

Igualmente Morales cita un factor geopolítico, donde interviene básicamente Rusia, que aunque no cuenta con los suficientes recursos para tener incidencia en todos los países, incluido los de América Latina, sí dispone de “los distintos escenarios de participación y de intervención con la idea de hacerse a territorios que le permitan mayor preponderancia internacional cuando se trata de dirimir conflictos internacionales”.