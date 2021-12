$!Ómicron supondría la mitad de los contagios en Europa “en pocos meses”

La nueva variante ómicron podría suponer la mitad de las infecciones de coronavirus en el Espacio Económico Europeo (EEE) “en unos pocos meses”, alertó ayer el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) destacó que aunque hay “incertidumbres” acerca de la transmisibilidad, severidad y escape a la inmunidad de ómicron, datos preliminares indican una “ventaja sustancial” respecto a la delta.

“Cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento sobre delta y mayor sea su circulación en la UE y el EEE, más corto será el tiempo esperado hasta que ómicron cause la mayoría de infecciones de SARS-CoV-2”, advirtió el ECDC en un comunicado aludiendo a varios modelos matemáticos.

La directora de esta agencia con sede en Estocolmo, Andrea Ammon, admitió que la evidencia sobre ómicron es “limitada” y que es necesario un enfoque a varios niveles para frenar su expansión.

“Vacunas para quienes aún no se han vacunado o no han completado la pauta y dosis de refuerzo para los mayores de 40 años son imprescindibles”, afirmó Ammon, quien instó a aplicar intervenciones no farmacéuticas como la distancia de seguridad, ventilación de espacios cerrados y trabajar desde casa si se está enfermo.