Putin le cierra la puerta a una paz pronta con Ucrania

Putin, de 71 años, no comparecía ante la prensa local y extranjera desde diciembre de 2021, en vísperas del inicio de la operación militar especial.

Sin paz a la vista

"El enemigo anunció una gran contraofensiva. No logró nada en ninguna parte", resaltó.

Y añadió que, a día de hoy, "Ucrania ya no produce casi nada (de armas). Traen todo desde fuera, gratis".

Con respecto a la segunda, subrayó que, ya que Kiev no quiere sentarse en la mesa de negociaciones con Moscú -el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se niega a dialogar con Rusia mientras Putin siga al frente del Kremlin-, entonces habrá que tomar "medidas militares".

"¿Cuándo habrá paz?", preguntó uno de los moderadores, a lo que el líder ruso respondió en que los objetivos declarados por Moscú tres días antes del inicio de la guerra "no han cambiado".

"¿Para qué una movilización entonces? A día de hoy no hay tal necesidad", aseguró el mandatario, que añadió que cada día 1.500 voluntarios se alistan para combatir.

Gaza, una catástrofe

El líder ruso no dudó en calificar de "catástrofe" la situación en la Franja de Gaza y negó que el nivel de destrucción allí tenga alguna similitud con lo que ocurre en Ucrania.

Occidente, sin opciones de normalización

El Kremlin invitó a varios medios occidentales a la esperada rueda de prensa, pero únicamente un par de ellos pudieron hacer preguntas.

Sea como sea, reconoció que no se dan "aún" las condiciones para reanudar el diálogo con Occidente, algo que, dijo: "No depende de nosotros, no fuimos quienes estropeamos las relaciones".

"Cuando ellos comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas, entonces se sentarán las bases fundamentales para el restablecimiento de las relaciones", señaló.

Lo que no hizo Putin fue desvelar el gran misterio de estos días en Rusia, el paradero del encarcelado líder opositor, Alexéi Navalni, que lleva desaparecido desde hace más de una semana.

"¿De qué caza brujas estamos hablando? ¿Qué es lo que hizo (la bruja) que haya que cazarla? ¿Acaso es un importante político opositor?", dijo enigmáticamente.

Información tomada de EFE