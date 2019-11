“Ser indígena y ser antiimperialista no es un pecado (...) El sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo” , continuó. Desde un lugar de Bolivia que aún se desconoce, porque mientras los canales del Estado hacían una transmisión “en vivo” el portal Página Siete publicaba información de un posible viaje de Evo, él se marchó.

“El problema no termina. Morales convocó a nuevas elecciones antes de dimitir y también ordenó renovar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que se deben renovar todos sus magistrados para que el TSE prepare las nuevas elecciones”, explica Böth.

A esto se le suma que el periodo legislativo finaliza el 22 de enero de 2020 y quien quede de mandatario encargado desde el Legislativo no podría gobernar hasta después de ese momento, por lo que el constitucionalista afirma que los parlamentarios deben crear una ruta de acción para el país a partir de esa fecha y hasta que se den nuevos comicios.

El limbo de Bolivia

Para el Mais, Evo tuvo un golpe de Estado. Para la oposición, se trató de una renuncia motivada por los hechos de las últimas semanas, en los que el exmandatario quiso reelegirse por tercera vez a pesar de que la Constitución que él promulgó solo permite una reelección e ignorando el referendo de 2016 en el que la ciudadanía dijo no a la reelección.

El 2o de octubre el país celebró sus elecciones regionales y ese mismo día Evo proclamó su victoria.

Al caer la noche, el conteo de actas de votos arrojaba una segunda vuelta entre este y el opositor Carlos Mesa, pero repentinamente ese preconteo se detuvo.

Solo se renovó hasta la tarde del día 21 y, a pesar de la tendencia que marcaban las estadísticas el día anterior, el expresidente repuntó repentinamente y el TSE lo declaró como ganador. Desde entonces comenzó una huelga general.

Durante esta semana los policías se atrincheraron en sus cuarteles pidiendo la renuncia del Ejecutivo y en la tarde de ayer el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también reclamó su dimisión. Horas después se conoció el video en el que el socialista dejaba el poder. Sin embargo, no hay evidencia de uso de la fuerza por parte de los uniformados para conseguir su renuncia.La OEA auditó las elecciones y en la madrugada del domingo publicó un informe asegurando que no era posible verificar la autenticidad del resultado y que, si bien es probable que Morales fuera el candidato más votado, no había evidencias de que obtuviera la diferencia necesaria para ganar en la primera vuelta, sugiriendo nuevos comicios.