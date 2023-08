El joven de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó que desmembró el cuerpo del cirujano y arrojó sus partes en un vertedero de Kooh Phangan, donde pasaban unos días de vacaciones.

Mientras las autoridades tailandesas avanzan en el proceso judicial en contra de Sancho, cada día se conocen nuevos detalles relacionados con el caso. Esta semana, salieron a la luz las grabaciones de la que sería la última conversación que sostuvo el médico oriundo de Córdoba.

Por ahora, no se conoce la identidad de la última persona con la que Arrieta tuvo contacto antes de ser asesinado, pero se cree que fue un socio que tenía en Chile. Lo cierto es que las notas de voz fueron enviadas a las 8:18 de la mañana hora Tailandia el pasado 2 de agosto, poco antes del crimen, permiten inferir que el médico estaba irascible por los reclamos de una paciente.

“Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mie... esta me tiene harto! ¡En mala hora accedí yo a operar a esa paciente!”, dice el médico en la grabación.

El audio fue revelado durante una emisión del programa Cuatro al día, donde la periodista Marta Rodríguez aseguró que el médico Edwin Arrieta se refería a una clienta que, días antes de su viaje a Tailandia, se sometió a una cirugía con él, pero, al parecer, la intervención quirúrgica se convirtió en un dolor de cabeza para el médico.

“En estos audios le escuchamos hablar de esta paciente que habría denunciado una mala praxis. Lo lógico es que este enfado sea por esa denuncia”, comentó la reportera del espacio noticioso de la cadena española Cuatro.

Según señalan algunos medios de comunicación, esta no sería la primera vez que se conocen denuncias similares sobre el trabajo del médico después de que se conoció la noticia del trágico homicidio.

“Su entorno nos cuenta que era muy buen profesional, pero estas pacientes sí que han puesto denuncias y él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales. Creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado. Con su familia había hablado el día anterior”, añadió la comunicadora.