Todo sobre la viruela de Alaska: Conozca sus síntomas y lugares de expansión

Un nuevo virus está llamando la atención en el mundo: la viruela de Alaska. Esta semana se reportó la primera muerte a causa de esta enfermedad. Los investigadores creen que este tipo de ortopoxvirus probablemente se propagó a través del rasguño de un gato callejero. Aunque la infección está actualmente monitoreada y bajo control, las autoridades están preocupadas por su posible propagación.

La viruela de Alaska es un virus zoonótico, similar a otros ortopoxvirus que causan enfermedades como la viruela del mono o la viruela común. Este tipo de virus se transmite entre animales y personas. En este caso, se cree que fue transmitido por pequeños mamíferos en Alaska, como los topillos, un tipo de roedor.

En general, la viruela de Alaska no suele ser peligrosa para la mayoría de las personas. Sin embargo, representa un riesgo grave para aquellos con sistemas inmunodeprimidos. En septiembre de 2023, un anciano contrajo el virus y, a pesar de recibir tratamiento, falleció en enero de 2024.

De acuerdo con un informe de Fox News Digital, el primer caso registrado de viruela de Alaska tuvo lugar en el condado de Fairbanks, en Alaska, en 2015. Desde entonces, solo se han confirmado seis casos, incluyendo el de la persona que falleció a causa de la infección este año.

Hasta ahora, todos los casos han sido en personas que viven en zonas boscosas y que han estado en contacto con mascotas que también han estado en contacto con pequeños mamíferos. No hay informes de transmisión de persona a persona. Por esta razón, los expertos consideran que es poco probable que la viruela de Alaska se propague a otros estados de Estados Unidos.

Por lo tanto, los expertos no creen que la viruela de Alaska sea motivo de preocupación. Aunque pertenece a la misma familia que la viruela común, no merece el mismo nivel de preocupación. Según el Dr. Aaron Glatt, presidente del departamento de medicina y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Mt. Sinai South Nassau en Nueva York, "creo que todos deberíamos estar al tanto de esto, pero no es algo que represente un gran desastre de salud pública".

¿Cuáles son los síntomas de la viruela de Alaska?

Como ya se ha mencionado, la viruela de Alaska generalmente causa síntomas leves, según informan las autoridades. Sin embargo, es importante mantener un monitoreo para prevenir complicaciones, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas comunes de la viruela de Alaska incluyen fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor en las articulaciones o músculos, y dolor en el área infectada. Por ejemplo, el hombre que falleció en enero experimentó dolor en el brazo y el hombro, donde había sido arañado por el gato infectado.

Las personas que sospechan estar infectadas deben cubrir la zona afectada con un vendaje, evitar compartir ropa y evitar dormir junto a otros. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y se resuelven en unas pocas semanas.