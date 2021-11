$!Venezuela: Una contienda electoral con mucho en juego

Un total de 23 gobernadores y 335 alcaldes se elegirán, además de asambleas legislativas regionales y concejos.

Una crisis económica, social y política que ha ido de menos a más, generando un deterioro progresivo en las condiciones de vida de los más de 30 millones de venezolanos en la última década, de la mano de la caída en el precio del petróleo, principal producto de exportación del país; de una pandemia que no da tregua y de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que no reconoce al gobierno de Maduro, sino al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.

“Primarias” opositoras

No obstante, advierte que esta elección se da en un contexto de controversia política de las diferentes vertientes de la oposición, dentro y fuera del país.

Para Nadia Pérez Guevara, docente de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en Bucaramanga, y del Instituto de Estudios Políticos de la Unab, son elecciones que en definitiva permitirán a la oposición ganar apoyos políticos en el nivel regional y local, y por qué no ‘arañar’ Alcaldías o Gobernaciones al chavismo.

Consiguió la Alcaldía de Chacao, lo cual le ha permitido que muchos sectores se sientan conectados con este partido opositor, y no en la “orfandad” que los dejó Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular, este último en el que milita el propio Guaidó, apunta Rodríguez, quien también ve posible el surgimiento de nuevos liderazgos opositores.

Superar los “liderazgos personalistas”

El dirigente opositor Henrique Capriles, pidió a los venezolanos “reencontrarse” con el voto en las elecciones regionales que se celebran hoy.

Además cree que la oposición espera no perder los pocos espacios políticos y democráticos que le quedan, aunque reconoce que “las fraccionadas fuerzas de la oposición, la abstención y el descontento de la población son los verdaderos contrincantes en la contienda electoral”.

Abstención y legitimidad

El escenario de una marcada abstención es factible debido a la desconfianza y la apatía de los venezolanos en que su voto se traducirá en mejoras de su calidad de vida.

Uno de ellos es Freddy Pinzón, quien asegura que no votará porque “ya aquí no se cree en política, aquí queremos trabajar, progreso, calidad de vida; creemos en hechos, no en palabras”.

Dice que el chavismo está débil, pues ya el apoyo del pueblo ha disminuido un alto porcentaje, “les toca acomodarse o los acomodan, es muy duro manejar un país con un sistema como el de Cuba, ya eso no funciona” y por desgracia “estamos aprendiendo a los golpes”.

El investigador Ronal Rodríguez advierte en ese sentido una alta abstención, porque menos del 40% de la población realmente se siente representada políticamente.

En lo que respecta al Gobierno, la situación es más compleja, porque lo que busca es legitimarse de cara al futuro, apunta Rodríguez.

Estas elecciones tendrán, por primera vez en 15 años, observadores de la Unión Europea (UE).

Según el investigador, el regreso de observadores internacionales, si bien el manejo es muy limitado en el caso de la UE, le permite al gobierno de Nicolás Maduro “mostrar al mundo que es un país que vuelve a la democracia y así tener algo de viento de cola para las próximas presidenciales”.

A eso le apunta el chavismo, a la credibilidad del sistema electoral, insiste.

La experta Mairene Tobón se refiere, igualmente, a que Maduro, quien se reeligió en 2018, tiene plena confianza en movilizar su plataforma comunitaria porque está mucho más dispuesta a ejercer el voto.