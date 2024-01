$!Video| Voraz incendio consume finca avícola en Texas

Un incendio masivo arrasó una granja de pollos en Texas el lunes, y los bomberos aún estaban en el lugar el martes, según las autoridades.

Según medios informativos, la granja estaría en una zona rural del condado de Brazos en Feather Crest Farms cerca de Fickey Road al este de Kurten, Texas, y es considerada una de las plantas avícolas más grandes del estado.

Desde el Departamento de Bomberos de Bryan se compartieron imágenes del incendio, que mostraban enormes llamas y una gigantesca columna de humo en Feather Crest Chicken Farm.

La Oficina del Sheriff del condado de Brazos dijo a The National Desk que no se han reportado heridos. No se supo de inmediato si algún animal resultó herido o muerto.