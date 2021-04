Cuando uno cree que todo lo ha escuchado aparece, de forma silvestre, esa creativa y particular forma del pensamiento de nuestros dirigentes quienes, cuando abren la boca, nos ponen pensar en la cantidad de dinero que derrochan pagando asesores, equipos de comunicaciones y estrategias en redes sociales, cuando no las desprestigiadas ‘bodegas’, pues con una sola frase borran el empeño que su equipo seguramente ha hecho para hacernos creer, por lo menos, que son tipos serios y no unos bocazas.

“A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando, gracias al trabajo de Colombia y otros países”, dijo el presidente Iván Duque en febrero de 2019. Han pasado 26 meses desde que el mandatario colombiano dio esa impertinente e intervencionista declaración y Maduro sigue ahí, firme.

“Tenemos una caja que nos alcanza para seis o siete semanas”, amenazó el hoy muy mentado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en un seminario de Anif días atrás, ambientando la presentación del proyecto de reforma tributaria que, desde el jueves pasado, nos tiene haciendo más restas que sumas a los colombianos. Hasta los economistas más ortodoxos llamaron la atención del funcionario por su inconveniente frase. Dinamita pura.

“(...) conscientizar a nuestros caballeros de la ciudad a que consuman producto colombiano, con eso lo digo todo. Perdóneme el atrevimiento, pero eso es así”, frase ‘magistral’ del alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, al referirse hace poco al hecho de que los hombres deberían pagar servicios sexuales a sus compatriotas y no con las migrantes venezolanas. Comentario estigmatizador y, además, con claros visos de promoción de la explotación sexual.

Y para el cierre, la increible salida ‘por los laditos’ de nuestro gobernador, Mauricio Aguilar, al hacer el intento de justificar una serenata de mariachis, que tanto le gustan, en medio de una celebración ‘sorpresa’ el día de su cumpleaños, violando en plena pandemia todas las normas de bioseguridad. “Se está investigando quién trajo los mariachis”, atinó a decir Aguilar III en rueda de prensa. Desde que las excusas se inventaron el gato no come queso.