Me encantaría decir “yo se los dije”, “yo se los advertí”, si eso pudiera traer algo de consuelo; pero no, todo lo contrario, trae desconsuelo haber amanecido un día de estos con la noticia de que el lobo volvió a la montaña, y con tanto que se les explicó, con tanto que se les dijo, con tanto que se les advirtió.

Deben perdonarme la repetición del tema, pero Colombia es eso, una repetición, y así lo está demostrando este descenso vertiginoso hacia una temible dictadura partidista, fundamentada y auspiciada – ¡horror!– en el poder que otorgan las redes sociales.

Para quienes no lo recuerdan –o no lo conocen–, “Los motivos del lobo” es un largo poema de Rubén Darío que describe en forma de parábola una situación como la que estamos viviendo en Colombia con el proceso de paz y el hoy lamentable (pero lógico para algunos) regreso al monte de algunos miembros de la guerrilla, a quienes se les notaba desde hace rato esa miradera por la ventana, con nostalgia, como vive el mercenario, añorando el combate. Como la cabra, que tira pa’l monte.

Qué triste tener que repetir lo planteado por Umberto Eco acerca del poder que dan las redes sociales a los imbéciles; pero más triste que eso es ver la inmensa cantidad de imbéciles que andan convencidos de los planteamientos de esos otros, que no son tan imbéciles, no, no, no, como que se la pasan urdiendo permanentemente todas las trampas para robarse la nación.

Ahí está pintado nuestro país, tratando todos los días de calmar su insaciable sed de sangre; conviviendo con el delito y la corrupción; negociando la dignidad en el mercado de la política a cambio de mantener a Colombia en la pobreza y el abandono, porque así es más bonito, porque así es más folclórico, porque los pobres son mejor recibidos en el cielo.

Vienen días difíciles y duros, y ya estamos viendo, no tan poco a poco, lo que nos espera. Ya vienen, así como se han estado descarando, los anuncios de cierres, de leyes, impuestos y carne joven para la guerra.