Reiteradamente residentes y propietarios en propiedad horizontal se equivocan en cuanto a las funciones que tiene la administración o degradan el ejercicio de su actividad, unas veces por desconocimiento y otra por falta de cultura. Veamos algunas equivocaciones que encontramos en la práctica: 1. Creemos que las funciones del administrador son 24/7, es decir consideramos que dicha persona no tiene familia, ni duerme o tiene un call center para resolver a cualquier hora las inquietudes. 2. Creemos que debe resolver todos los problemas de convivencia en la copropiedad, cuando la imposición de sanciones la tiene el consejo de administración y quienes colaboran en la resolución de conflictos son los comités de convivencia. 3. Creemos que debe realizar todas las reparaciones, arreglos, hasta el de realizar construcciones cuando el presupuesto aprobado por la asamblea no es suficiente ni para cumplir con las cargas contractuales del Conjunto. 4. Exigimos presentación, alta capacitación, pero cuando vamos a definir los honorarios no son acordes al nivel que estamos exigiendo. 5. Exigimos que realice persecuciones a los que están incumpliendo con las normas internas, pero el día que somos nosotros quienes las infringimos y nos requieren, nos vamos contra la misma administración. 6. Los consejos de administración coadministran, pero esperan que la responsabilidad sea exclusiva de los representantes legales. 7. Exigimos respeto, pero cuando se habla del ejercicio de la administración se calumnia y se trapea con la dignidad de quien les está sirviendo. 8. Esperamos que estén tiempo completo en la copropiedad, pero los contratamos por prestación de servicios. 9. Los involucramos en las peleas internas y esperamos que tomen posiciones sobre la falta de convivencia que existe en el conjunto. 10. Que la mora en el pago de algunos copropietarios siempre es culpa del administrador.

Es muy triste ver que a los administradores les veamos más los defectos que sus cualidades y que algunos se dediquen más a destruir una comunidad con sus comportamientos. Es necesario recordar que todos debemos ser del mismo bando, porque tenemos los mismos intereses, mejorar nuestra propiedad horizontal.