Ni siquiera los usuarios cotidianos de la bicicleta están satisfechos con el trabajo que la pasada administración hizo sobre ciclorrutas en Bucaramanga. En un sondeo de opinión sobre este tema, la Corporación Ciclaramanga encontró que el 54,5% de las personas manifestaron estar insatisfechas con estas infraestructuras, que consideran mal diseñadas, como en efecto lo manifestaron aún desde cuando, en medio de serios conflictos con la comunidad, iniciaron las obras sin hacer el obligatorio trabajo de socialización con los dueños de viviendas y negocios a los que iban a afectar.

El proyecto de las ciclorrutas en Bucaramanga, adelantado por la alcaldía de Rodolfo Hernández, mostró muchas fallas desde su misma concepción. El trazado definido inicialmente tuvo que reformarse ante las glosas de expertos y usuarios de las bicicletas; posteriormente se señaló la incongruencia entre el proyecto y el POT; las obras comenzaron mucho más tarde de lo anunciado y recibieron el inmediato rechazo de los vecinos de las mismas, que se sintieron vulnerados por no haber sido citados a una reunión de socialización, por lo que el proyecto avanzó en medio de un ambiente enrarecido.

La administración, que había presentado su propuesta como un paso hacia el futuro moderno y desarrollado de Bucaramanga, no hizo pedagogía sobre el mismo y esto resultó en el mal uso e irrespeto de conductores de carros y motocicletas a los canales exclusivos de bicicletas, con lo que no solo no se cumplía con el objetivo trazado, sino que, además, terminó aumentando el riesgo para los usuarios.

No cabe duda de que el uso de la bicicleta solucionaría problemas de transporte a varias personas y para la ciudad sería contar con una forma ecológica de movilidad, aunque sea en pequeña escala, y para la alternativa de recreación y deporte, sería también un elemento a favor, pero lo cierto es que el mal enfoque que se tuvo inicialmente, vició la idea y es por eso que hoy, más de la mitad de las personas considera que lo que se ha hecho no está bien, aunque el 94,5% opina que la ciudad debe contar con suficientes ciclorrutas. El diálogo, la concertación, la educación, el refuerzo de elementos culturales y de criterios sobre movilidad son elementos a tener en cuenta si queremos que la extensión del proyecto de construcción de 17,4 kms de ciclorrutas de esta administración no sea simplemente la extensión de los conflictos que dejó lo actuado en el gobierno anterior.