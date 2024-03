La desesperada batalla de Aguilar por elegir director de la CAS ahora tutela frena aspiración de su secretaria privada

En las últimas horas un juez de tutela ordenó suspender el proceso de elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS histórico fortín político del clan Aguilar

Archivo / VANGUARDIA.

Compartir

Archivo / VANGUARDIA.

El Juzgado Promiscuo Municipal del Valle de San José ordenó suspender el proceso de elección del próximo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, hasta tanto no se defina de fondo una acción de tutela interpuesta por Jenny Fernanda Quintero, al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, buena fe, al mérito, confianza legítima, igualdad, entre otros.

Además: Gobernador de Santander entregó lista de elegibles para la Dirección de la CAS: proceso ha sido cuestionado y está suspendido

Según la accionante, la actual secretaria privada y jefe de gabinete de la Gobernación, Aida Hernández (considerada la funcionaria de mayor confianza del saliente gobernador Mauricio Aguilar), no está habilitada para hacer parte de la lista de elegibles a la dirección de la corporación ambiental, al no contar con la experiencia mínima exigida en el sector como lo ordena la ley, en tal sentido, Jenny Quintero, recusó al gobernador Mauricio Aguilar y el Consejo Directivo de la CAS, para que se conforme una nueva lista aspirantes.

Teniendo en cuenta estos argumentos, el juez de tutela ordenó suspender provisionalmente la sesión ordinaria que pretendía llevar a cabo la elección del nuevo director de la entidad para el próximo cuatrienio.

“Acceder la medida provisional, solo en lo relacionado con el orden del día para el día de mañana veintisiete (27) de diciembre, en lo relacionado con la elección y designación del Director General de la CAS para el periodo 2024 – 2027 por lo antes expuesto”, dicta el fallo.

Y es que precisamente en las últimas horas el gobernador Aguilar había presentado la lista de elegibles para la dirección de la CAS y anunció que continuaría adelante con el proceso de selección, a pesar de la orden de suspensión que previamente había emitido el Juzgado Promiscuo Municipal del Valle de San José, en el trámite de otra acción de tutela instaurada en contra de la controvertida elección.

“Siempre he sido transparente con las decisiones. El Ministerio Público nos ha acompañado en toda la elección del próximo director(a) de la CAS y hoy vemos con gran descontento la cantidad de obstáculos que presentan desde la corporación para no continuar con el proceso. No vamos a permitir que lo sigan dilatando con fines políticos”, afirmó el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en un mensaje en sus redes sociales, posteado en la madrugada del miércoles, tras el frustrado intento de elección.