72% de los auditores de la Contraloría departamental de Santander están impedidos para auditar al Idesan

en medio del debate de control citado por la Asamblea departamental, la Contraloría Departamental informó que solo hasta la semana pasada pudo conformar el equipo que estará al frente de la auditoría especial de las posibles irregularidades administrativas que se estarían presentando el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, donde en los últimos años se habría otorgado en los últimos dos años más de $12 mil millones en créditos, sin contar con garantías de respaldo.

Además: Idesan y un carrusel de créditos que alcanza los $12 mil millones

Inconsistencias que fueron denunciadas en su momento por la Unidad Investigativa de Vanguardia.

Según Diego Fran Ariza, contralor Departamental de Santander, aunque desde el pasado mes de agosto la entidad había asignado al equipo auditor que llevaría a cabo las investigaciones fiscales en el Idesan, el equipo tuvo que reestructurarse debido a que la mayoría de los auditores se encontraban impedidos para llevar a cabo dicha auditoría especial.

“Producto de un requerimiento de la Auditoría General, investigamos y encontramos que desde el 2016 en el Idesan le han otorgado 45 créditos a los funcionarios de la Contraloría de Santander, es decir, prácticamente el 72% de los auditores tenían préstamos con el Idesan, por tal motivo, iniciamos una depuración de auditores para volver a reestructurar el equipo auditor y a hoy reasignar nuevamente un equipo interdisciplinario, para que adelante la investigación del Idesan” explicó Diego Fran Ariza.

Así las cosas, solo hasta el pasado 12 de noviembre, la Contraloría departamental designó al nuevo equipo auditor que llevará a cabo la auditoría especial sobre el ‘carrusel de créditos’ en el Idesan.

El nuevo equipo auditor estará compuesto por dos contadores un administrador de empresas y un abogado.

Lea también: Renunció gerente del Idesan por escándalo de carrusel de créditos

Las dudas de los diputados

Ante el anuncio de la Contraloría, el diputado del Centro Democrático, Mario Cárdenas, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer cuál es la realidad administrativa del Idesan.

“Aquí nosotros no podemos alcahuetear que el Idesan que es una entidad del Departamento, se sigan ocultando cosas y procedimientos que no van acorde con lo que es la ética financiera para la cual fue creado el Idesan. La Contraloría nos debe dar una respuesta antes de que se termine este periodo de cuáles son las investigaciones que ha hecho, cómo las va a sostener y qué es lo que se ha descubierto: si hay irregularidades o no hay irregularidades, si se cumplió o no se cumplió y quiénes son los responsables, para que esto nos deje a nosotros, el pueblo santandereano claridad sobre este tema”, acotó el corporado uribista.

Por su parte, la diputada de La U, Ángela Hernández cuestionó la falta de acceso a toda la información administrativa por parte del Idesan.

“Esa es una dificultad que se tiene porque nos respondieron todo el cuestionario que la Asamblea hizo, pero unas nuevas preguntas que han surgido para poder profundizar frente a las personas naturales que sacaron créditos, ahí ya la entidad entra con el Habeas Data a proteger a sus clientes. Esos puntos críticos de la investigación sí realmente están en manos de la Contraloría y Fiscalía que son los únicos que pueden ahondar más sobre lo que realmente sucedió en el Idesan”, señaló Ángela Hernández.

Le puede interesar: Idesan compra carteras de los ‘Bonos Agua’ en Santander

Las respuestas del Idesan

A su turno, Andrés Solano, director financiero del Idesan, defendió el manejo administrativo que ha venido teniendo la entidad descentralizada y aseguró que todos los créditos tanto de libranza como de Banca de Inversión, se han entregado cumpliendo los requisitos exigidos y con prendas de garantías reales.

“Efectivamente los créditos que nosotros otorgamos cuentan con las garantías pertinentes para dar cumplimiento a las obligaciones que se pactaron al momento de la aprobación del crédito. Estos son proyectos que van destinados al desarrollo, a unos flujos futuros previstos en poner en práctica ese emprendimiento. Nosotros calculamos y cuando se cae ese flujo, recaemos sobre la garantía que nos da la condición para recuperar esos dineros”, señaló Solano.

Ante este argumento, el diputado conservador y citante del debate de control, Luis Eduardo Díaz, criticó las deficiencias que se estarían presentando en la evaluación para el otorgamiento de créditos en el Idesan.

“El Idesan nos dice que los recursos estaban garantizados porque había una prenda de garantía, pero es que esa no es la función del Idesan. La función del Idesan no es prestar sobre hipotecas para quedarse con esos bienes inmuebles, su labor es, prestar a quienes tienen garantizados unos flujos de efectivos para que puedan cancelar dichas obligaciones”, indicó Díaz Mateus.