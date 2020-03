La Alcaldía de Bucaramanga anunció que destinará $8 mil millones anuales para la preservación y protección del páramo de Santurbán y el agua del Departamento.

Ademá: Santurbán: Bucaramanga se ‘quedó’ esperando a Duque

El anuncio del mandatario local se da luego de que la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, aprobará en sesión del pasado jueves, la destinación del 20% de las ganancias netas de la empresa de servicios públicos para la protección del páramo.

Según el balance financiero de la entidad, al cierre de la vigencia 2019 el amb tuvo utilidades netas superiores a los $40 mil millones, ganancias nunca antes registradas en la empresa de servicios públicos del municipio de Bucaramanga.

“En esa junta además de haber hecho seguimiento a los estados financieros presenté ante la junta directiva la posibilidad de entregar un porcentaje importante de esas utilidades netas para realmente hacer coherencia con el discurso de la protección y la defensa. Es así que planteamos la posibilidad de que el 20% de estas utilidades netas con una destinación específica para los próximos años, de manera que puedan ser utilizados en programas como la protección de cuencas, compra de predios, programas de responsabilidad, educación, de salud, de infraestructura para los municipios de la provincia de Soto, algo que jamás se había hecho desde el acueducto metropolitano y es ya un hecho que esperamos sea ratificado en la próxima asamblea del mes de marzo para poder empezar a gestionar esos recursos con los alcaldes de esos municipios”, explicó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Lea también: ‘Delimitación de Santurbán se hará analizando cada predio’, según el Ministro Ricardo Lozano

Inversión en todos los municipios de Soto

Así mismo, el mandatario de los bumangueses explicó que con el visto bueno de la junta directiva, el Acueducto destinaría por lo menos $8 mil millones que serán invertidos en programas sociales y de conciencia ambiental en los diferentes municipios de la provincia de Soto, como parte de la corresponsabilidad social con estas localidades que históricamente hacen parte del Páramo de Santurbán.

“Estos recursos rápidamente van a ser de destinación específica y a través de la gerencia del Acueducto esperamos tener las reuniones con los interesados que son los alcaldes de los municipios de la provincia de Soto para establecer una agenda de trabajo, para establecer con prioridad cuáles son esas inversiones más sentidas, de mayor preocupación y mayor necesidad para que esta zona realmente cuente con la presencia del Estado, cuente con las entidades para poder realmente salir adelante”, agregó Cárdenas Rey.

Le puede interesar: Santurbán, más allá de la minería en Santander

Recursos similares a las regalías

Para Juan Carlos Cárdenas los $8 mil millones que se destinarán a la protección de Santurbán son proporcionales a las regalías que se generarían anualmente por la explotación minera a gran escala en el páramo de Santurbán.

“Las cifras estimadas que igualmente Guillermo Rudas presentó a la junta directiva, muestran claramente diferentes escenarios de los precios de las onzas de oro en las bolsas de Londres, se asemejan anualmente a las regalías que recibiría el Departamento por la explotación de ese proyecto, es decir, los $8 mil millones prácticamente serían compensados y de manera específica, no para el Departamento sino para la provincia de Soto en montos similares a los $8 mil millones. Es lo que se estima que pudiera ser el monto para los próximos 23 años que es lo que aspiran ellos de explotación, esas son cifras que realmente no reflejan claramente lo que significa el crecimiento económico para la región. Hay otras formas mucho más rentables probablemente para poder generar ese tipo de beneficios económicos para el Departamento”, agregó el Alcalde de Bucaramanga.

“El páramo está en riesgo”

Según el mandatario local, esta es el momento justo para invertir en la protección del agua debido al riesgo que corre actualmente el páramo de Santurbán por los metales pesados que se utilizarían para la explotación a gran escala del oro.

“Ahí es donde realmente hay que entender lo económico y tenemos gran capacidad para hacer inversión en cosas que van más allá de lo que tiene que ver con los commodities, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la transformación de nuestros productos de la región con alto valor y que puedan ser llevados a mercados internacionales. Tenemos que cambiar de nuestro modelo mental, no podemos seguir dependiendo no más de los commodities y de los recurso no renovables como ha sido la historia de la economía de nuestro Departamento”, acotó Juan Carlos Cárdenas.

Lea además: Video: Travesía en el corazón del Páramo de Santurbán

“Inversiones sí, pero sin autoritarismo”

Aunque celebraron la decisión de la administración municipal de Bucaramanga de destinar recursos para la protección del páramo de Santurbán, alcaldes de los municipios de la provincia de Soto, cuestionaron que nuevamente hayan sido ignorados en las decisiones que toman desde la capital santandereana para con su región.

“Bienvenidos todos los recursos para la protección y el beneficio de los habitantes de los municipios de Soto. Es lo que siempre hemos venido reclamando inversiones reales para estas poblaciones que nos hemos sido las más afectadas por el lío que tienen Minesa y los ambientalistas. Sin embargo, como siempre, desde Bucaramanga toman decisiones sobre nuestra región sin consultarnos, sin socializar con nosotros que somos los que vivimos acá cuáles son los proyectos que pretenden llevar a cabo en nuestros municipios. Todos los recursos sean bienvenidos, pero sin autoritarismo. Esperamos que el Acueducto nos cite para que nos explique qué es lo que pretenden hacer acá”, acotó Hernán Bautista, alcalde de Vetas.

Según el mandatario local, es necesario conocer más a fondo la iniciativa del gobierno de Bucaramanga para conocer cuál es el real impacto sobre la región de la provincia de Soto y la preservación del páramo.

“Ojalá el Acueducto nos llame para saber bien de qué se trata este proyecto. No es la primera vez que el Acueducto destina dineros para proteger el páramo, pero es que las inversiones que hacía las realizaba solo en los predios que son de su propiedad, predios que incluso no están en todos los municipios afectados por el páramo. Por eso tenemos que revisar a fondo, porque hay que mirar si las inversiones serán para todos los municipios: Veta, Suratá, California y Tona. ¿Cómo se van a realizar esas inversiones? ¿Si ya hay una viabilidad jurídica para las inversiones? Entre muchas dudas que tenemos”, agregó Hernán Bautista.

En contexto: Santurbán sigue sin nueva delimitación

Regalías para todas las necesidades

Aunque reconoció que los $8 mil millones anuales para la protección del páramo, podría ser una cifra similar a las regalías que se generarían anualmente por la explotación minera a gran escala en Santurbán, el Alcalde de Vetas consideró que los recursos del Acueducto no cubren todas las necesidades de los pobladores de la provincia de Soto.

“Sin duda $8 mil millones sería una cifra histórica por su monto y porque se invertiría en todos los municipios de la provincia, esos recursos puede que sean similares a las ganancias de las regalías que dejaría la gran minería, pero es que los recursos del amb tendrían una destinación específica: protección ambiental. Tema que es supremamente importante, pero que no es la única necesidad de los habitantes de nuestros municipios. Con las regalías se pueden ejecutar proyectos de diferentes líneas, incluso de libre inversión, para cubrir realmente todas las necesidades de nuestros municipios”, puntualizó el Alcalde de Vetas.