Así lo dio a conocer el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra, quien aseguró que la coalición tiene como único objetivo que el próximo Presidente del Concejo no ‘amarre’ los procesos de elección de Contralor y Personero, basados en propuestas a establecer coaliciones éticas que le aporten a la ciudad.

“Estamos en el proceso de reunirnos para formar una coalición que pueda elegir, basados en unas propuestas, quiénes integren esas posiciones. Donde el que quiera llegar a esa dignidad argumenté las razones por las que quiere llegar ahí. Pero en especial, una coalición basada en principios, nosotros no vamos a amarrar ni Personero ni Contralor”, explicó el cabildante Verde.

Carlos Parra además aseguró que la colación solo funcionará para la elección de las dos autoridades, pero a la hora de votar proyectos de Acuerdo cada bancada lo hará con su propia autonomía.

“Acá no vamos a aplicar las mayorías aplastantes”, agregó Parra.

Inconformismo minoritario

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del Concejal Verde, algunos cabildantes de otros partidos como Liberal o Cambio Radical, se mostraron relevados de la conformación de la coalición mayoritaria conformada para la elección de Personero y Contralor.

“A nosotros no han invitado a formar parte de la coalición. Se dice que esa alianza la lidera el concejal Parra pero lo que diga es mentira porque hasta el momento no han tenido en cuenta al partido Liberal para nada”, señaló el concejal Liberal, Javier Ayala.

Posición similar tomó el cabildante de Cambio Radical, Fabián Oviedo.

“Yo pensé que eso en el Concejo ya había llegado a su final pero veo que no. A mí eso la verdad no me afana, ahorita tampoco hice parte de esa repartida en el Concejo e igual trabajé. Pensé que íbamos a trabajar los 19 en beneficio de Bucaramanga ya que la mayoría del concejo se había renovado”, acotó Oviedo Pinzón.