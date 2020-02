En debate de control político, el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra, denunció el que sería un ‘carrusel’ de contratos en la Personería de Bucaramanga, bajo la dirección de Rafael Picón, (ficha del excandidato a la Alcaldía, Fredy Anaya).

Según la denuncia del cabildante ‘verde’, aunque Picón Sarmiento termina el próximo sábado su periodo constitucional como Personero de Bucaramanga, en el último mes el jefe del Ministerio Público ya comprometió el 75% del presupuesto del Ministerio Público para la vigencia 2020.

“A la fecha 26 de febrero, el 75% de la contratación de la Personería está comprometida, es decir, unos $2.100 millones más o menos. También de tiempo y es que el Personero actual que sale el sábado próximo dejó contratada muchísima gente por 10 meses por un periodo mucho más amplio que su periodo en prioridad, evidenciando un eventual desvío de poderes, porque se toman decisiones administrativas por una razón diferente a suplir la necesidad del cargo”, advirtió Carlos Parra.

‘Carrusel’ de contratos

Así mismo, la investigación del concejal Parra evidenció que la mayoría de contratos de prestación de servicios firmados en las últimas semanas por Rafael Picón fueron dirigidos a contratar personas relacionadas con empresas familiares o compañeros políticos del exrepresentante Fredy Anaya.

“Además pudimos evidenciar la sistematicidad de una red de organizaciones y empresas donde la misma gente va rotando. Es así como personas que trabajaron en Empas pasaron a la Contraloría, luego en la Cdmb y ahora en la Personería. O personas que fueron representantes legales de empresas que fueron abiertamente relacionadas con Fredy Anaya, o donantes de campañas de Nubia López, (esposa de Fredy Anaya) que terminaron contratados en la Personería”, agregó el Concejal Verde.

Es así como en el último mes, la Personería suscribió contratos de prestación de servicios con: Harvey Palomino, donante de la campaña de Nubia López, (esposa de Fredy Anaya); Ana María Vargas, quien estuvo en la Cdmb y Contraloría como ficha de Anaya; Kelly Johana Morales, representante legal de Spacios Urbanos, empresa relacionada con Fredy Anaya; María Alejandra Pinto, excontratista de la Cdmb; María Fernanda Rueda, hija de la exconcejal Liberal, Nancy Lora y Juan Sebastian Castaño, hijo de Miller Castaño dueño de Spacios Urbanos. En total, fueron 37 los contratos suscritos por el Personero en este último mes por más de $1.100 millones.

Polémico cambio de Secretario

El concejal de la Alianza Verde cerró su intervención cuestionando el cambio de última hora que realizó Rafael Picón en la Secretaría General de la Personería. Cambio que para Parra Rojas podría significar una desviación de poderes por parte del jefe del Ministerio Público.

“15 días antes se hizo el nombramiento de una nueva Secretaria General en la Personería que tiene además el objetivo de dejar a alguien ya encargado de la entidad, bajo la expectativa de que el Concejo tiene que nombrar al siguiente en jerarquía que es el Secretario General, situación que nos preocupa de sobremanera porque es una forma de intervenir en la función de las entidades públicas”, agregó Carlos Parra.

“No hay ‘carrusel’”

Por su parte, el personero de Bucaramanga, Rafael Picón aseveró que no existe ningún ‘carrusel’ de contratos como denunció el concejal Carlos Parra.

Según el jefe del Ministerio Público, no existe ninguna irregularidad en la suscripción de contratos de prestación de servicios por 10 meses.

“Eso es falso a todas luces con respecto al ‘carrusel’ de contratación. Hemos invitado a los diferentes concejales que por favor hagan las respectivas denuncias con la evidencia y la normatividad actual que se estaría incumpliendo con respecto a contratar personas a 8 meses y no a 2 o 3 meses con respecto a poner a sufrir a un contratista de cualquier tipo de entidad bien sea del orden municipal o departamental de no tener un contrato mínimo de 8 meses para el cumplimiento de la misionalidad de la institución, sobre todo, cuando aún no hay nada definido sobre el concurso para la elección del próximo Personero”, señaló Rafael Picón.

Así mismo, el Personero negó que Fredy Anaya o algún otro funcionario o exfuncionario, haya incidido en la contratación de personal por parte del Ministerio Público.

“Como lo expresamos acá en el debate de control político, ninguno de los concejales presentes actuales ha tenido algún tipo de injerencia en la contratación de la Personería. Ninguna de las personas, inclusive amigos o enemigos pueden tener algún tipo de incidencia en las decisiones que toma el suscrito como representante del Ministerio Público”, agregó Picón Sarmiento.

Por último, el Personero desestimó que el cambio de la Secretaría General esté relacionada con algún tipo de desvío de poderes y aseguró que todo se debió a un tema de idoneidad.

“Se hace un cambio de la diferente planta debido a que la necesidad del servicio y obviamente con respecto a la idoneidad, la Secretaría General debe tener una persona que tenga la idoneidad en conocimientos jurídicos, toda vez que a través de ella pasa la contratación, los procesos internos de la entidad y requieren una formación como abogado”, acotó Rafael Picón.

Mayoritarios a la defensa

Para algunos concejales mayoritarios, como el cabildante de Cambio Radical, Fabián Oviedo, la denuncia del ‘carrusel’ de contratación en la Personería realizada por el corporado, Carlos Parra, solo refleja un acto de representatividad en el Ministerio Público.

“Hay que preguntarle al concejal Parra cuál es la denuncia específica, cuál es el delito específico que existiría ahí en cuanto al control político que usted citó, porque en síntesis he visto es que esté trabajó en Empas, pasó a la Corporación, llegó a la Personería. O si existe algún Concejal que está pidiendo cargos en la Personería como contraprestación a un nombramiento a un encargo. Porque insisto, cada quien gobierna con sus amigos y eso no tiene nada de malo, que exista la representación política, lo que no puede existir es la mermelada, pero yo cuando veo la labor institucional del Personero la reacción es inmediata”, cuestionó el concejal Oviedo.

En el mismo sentido, el cabildante ‘verde’, Carlos Barajas, aseguró que no se puede juzgar el trabajo del Personero, sino hasta conocerse el informe de gestión del funcionario.

“Lo que llamaría la atención y no solo en la Personería, sino en las demás instituciones, es que se cambien manuales de funciones para nombrar personas, eso sí llamaría la atención y lo demás, ahora en el informe de gestión frente a las CPS que mencionó el concejal Parra es escuchar para qué se nombraron esas personas, para saber si se cumple con una función misional”, señaló Carlos Barajas.