El 73 % de colombianos aprueba el sistema de salud según encuesta de Invamer y Andi

Con el objetivo de conocer la percepción de los colombianos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, e Invamer presentaron los resultados de la ‘Gran Encuesta del sistema de Salud en Colombia’.

Además: Denuncian a la ministra de Salud, Carolina Corcho, por pánico económico y prevaricato

Esta se conoce a puertas de la radicación de una reforma a la salud y en medio de un ambiente de incertidumbre que ha generado el polémico proyecto, del cual todavía no se conoce con claridad la totalidad de su articulado y los cambios que vendrían para el sistema en Colombia.

Entre los principales puntos de la encuesta se resalta que la mayor percepción de los ciudadanos sobre la imagen del sistema de salud es buena, ya que el 34 % considera que este es excelente, mientras que el 39 % afirmó que es un servicio aceptable, frente al 27 % que señala que es malo.

Sin embargo, pese a este resultado, la encuesta refleja que, si bien el sistema ante los ojos de los usuarios es bueno, existen problemas en materia de atención. Al ser indagados sobre el acceso a la salud, el 73 % asegura que si puede acceder cuando lo necesita y 27 % señala que no.

De ese 27%, las razones más comunes que les impidió acceder al sistema fueron la demora en la asignación de citas, con 55 %, seguido de no ofrecen un buen servicio, con 15%; el servicio no es ágil o rápido, con 12%; y no cuentan con personal suficiente, con 10 %, entre otros aspectos.

“Hay que resaltar aquí que ninguna de las razones por las cuales ese 27 % dijo que no pudo acceder al sistema es porque no tenga cobertura o porque no tenga a donde ir, sino se refiere más a la rapidez con la que esas personas esperan poder tener la atención”, señaló Martín Orozco, director de Invamer.

Lea también: Federico Gutiérrez busca hacer oposición a Petro con la creación del movimiento ‘Creemos’

Otro punto relevante en esta investigación tiene que ver con el conocimiento de los colombianos en cuanto a la diferencia entre una EPS y una IPS, con el objetivo de identificar si el usuario tiene claro cuáles son las funciones de cada una.

El 70 % asegura saber que es una EPS y el 30 % restante no tiene idea, mientras el 63 % asegura no conocer que es una IPS y el 37 % que sí. Funciones como consultas médicas, autorizaciones, entrega de medicamentos, asignación de citas y procedimientos quirúrgicos son competencia de las IPS, en la mente del ciudadano todos estos procedimientos están asociadas a las EPS.

“Hay un altísimo reconocimiento por parte de la ciudadanía de que las EPS prestan muchos más servicios que simplemente ser un intermediario financiero, la gente reconoce que efectivamente para poder hacer el ejercicio de autorizaciones médicas, asignación de citas o autorización de medicamentos, las EPS cumplen un papel fundamental”, señaló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

De alguna forma, este punto deja ver la importancia que tienen las EPS para los usuarios y que de alguna manera aporta al debate que ha tenido a lo largo de este tiempo el papel de estas entidades en el sistema de salud.

Razón por la que esta encuesta también deja ver si los usuarios consideran que el sistema requiere una reforma, allí se tocan varios puntos que se han conocido de lo que podría traer la reforma a la salud, entre estos el manejo de los recurso públicos y la eliminación de las EPS.

Le puede interesar: Peleas internas amenazan unidad del petrismo a días de que Congreso reanude sesiones