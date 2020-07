91% de los congresistas santandereanos tiene título universitario

Un proyecto de Acto Legislativo radicado por el senador del Centro Democrático Nicolás Pérez busca que cualquier colombiano que aspire a ser Congresista de la República deberá tener título universitario.

Según el autor del proyecto, esta iniciativa tiene como fin garantizar que todos los parlamentarios tengan preparación académica suficiente para abordar temas técnicos del país.

“Entre menor es la calidad técnica del debate político en el Congreso, es más fácil para el Gobierno aprobar sus iniciativas sin resistencia alguna, lo cual es sumamente peligroso, más aún cuando el legislativo es el equivalente a la junta directiva de una empresa que administra más de $271 billones anuales” indicó el Senador uribista.

La polémica iniciativa ya generó resistencia entre algunos congresistas como el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien consideró que este tipo de iniciativas limita la democracia del país.

“Aquí no se le puede limitar a un colombiano que no tiene la oportunidad de acceder a una profesión o un título profesional que pueda participar en el Congreso de la República. Hemos visto cómo liderazgos se han forjado, muchos de ellos autodidactas, y han hecho un bien al país”, señaló Villamizar.

La Constitución Política del 91 actualmente solo exige tener más de 25 años para ser Representante a la Cámara y 30 para ser elegido Senador, como los únicos requisitos para aspirar al Congreso.

¿Cómo están los santandereanos?

Vanguardia revisó la hoja de vida de los cuatro senadores y siete representantes por Santander y encontró que solo un congresista, el representante por la Alianza Verde Fabián Díaz, aún no tiene título universitario, aunque ya terminó materias y fue aprobado su proyecto de grado como Administrador de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Sin embargo, Díaz Plata es técnico en gestión empresarial y asesoría comercial, además de tener una especialización tecnológica en mercadeo.

“Los principios éticos no se aprenden en una universidad. Quienes han hecho los mayores atracos a la nación han sido en su mayoría corruptos egresados de las mejores universidades. Así que para desempeñar un buen trabajo en el Congreso no necesariamente se debe ser profesional, lo que se debe exigir son precisamente esos principios éticos tan importante y a la vez tan ausentes actualmente en el Estado”, indicó Fabián Díaz sobre el polémico proyecto de Ley de no más congresistas bachilleres.

Derecho, la más estudiada

De los 10 congresistas santandereanos con título universitario, 7 son abogados, 2 son administradores de empresas y uno es odontólogo.

Esta es la hoja de vida académica de los parlamentarios de la región:

Richard Aguilar, Senador de Cambio Radical, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda; es magíster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Georgetown.

Jaime Durán, senador del Partido Liberal, es abogado con Especialización en Derecho Administrativo y Derecho Minero y Energético, de la Universidad Externado de Colombia.

El también senador Liberal Miguel Ángel Pinto es abogado egresado de la Unab, con una especialización en Derecho Ddministrativo de la Universidad Santo Tomás.

Por su parte, el senador ‘rojo’ Horacio José Serpa es administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas.

Títulos de los representantes

Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático, es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en recursos energéticos de la Unab y magíster en derecho de recursos naturales.

Por su parte, el representante liberal Édgar Gómez es abogado en la Universidad Santo Tomás.

Ciro Fernández, representante de Cambio Radical, es

odontólogo de la Universidad del Bosque, con Especialización en Dirección para el Desarrollo de la Gestión Pública de la Udes. En agosto inicia una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública en la Universidad Javeriana.

La representante ‘roja’ Nubia López Morales es

administradora de empresas de la Santo Tomás y especialista en Gerencia Pública y Servicios de Salud de la Udes.

Por su parte, el congresista liberal Víctor Ortiz es abogado especialista en Derecho Administrativo y Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás; con un magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad Alcalá de Henares de España.

Así mismo, Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, es abogado, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y con Maestría en Derecho Urbano, Desarrollo Territorial y Sostenible.