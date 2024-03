Opción Ciudadana se aproxima a elecciones en medio de batalla campal

La inscripción de la lista al Concejo de Barbosa de Opción Ciudadana se convirtió en el florero de Llorente de la puja interna que está teniendo lugar al interior de esa colectividad y que se agudiza a medida de que se acercan las elecciones.

Congreso en el que el PIN pasó a llamarse Opción Ciudadana en 2013. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

La semana pasada se desató una tormenta en las toldas de ese partido cuando sus directivas departamentales descubrieron que había sido inscrita la lista de aspirantes a esa corporación pública sin su autorización.

Específicamente y aunque tal y como había sido estipulado el diputado Luis Fernando Peña era el designado para la entrega de avales en los municipios del departamento, quien hizo oficial la lista en Barbosa fue Ángel Alirio Moreno, copresidente de esa colectividad, que se distanció de las actuales directivas en hechos que tienen versiones encontradas.

Pues bien, la molestia no fue poca y puso a andar a la maquinaria jurídica de esa colectividad, que ya pidió la revocatoria de esa lista ante la Registraduría argumentando que los inscritos no cumplen los estatutos establecidos por el partido.

Moreno y Hugo Aguilar

Más allá de la inscripción de la lista al Concejo de ese municipio, la disputa deja en evidencia que las rupturas en ese partido tienen a sus militantes halando para lados opuestos.

El hecho de que Moreno hubiera sido el que inscribió la lista en Barbosa, despertó una serie de suspicacias al interior de esa colectividad, que se remontan a la polémica que hoy existe por la militancia de Carlos Fernando Sánchez Aguirre, actual precandidato a la Gobernación por firmas.

Precisamente y según varias fuentes consultadas por Vanguardia Liberal, Ángel Alirio Moreno, quien iba a ser el candidato de ese partido a la Gobernación de Santander, habría sido quien “indujo el error a Álvaro Caicedo- representante legal de Opción Ciudadana- para que le expidiera el certificado que habla de que Sánchez no era militante”, y que es el documento en el que el precandidato se basa para soportar su aspiración por un movimiento significativo de ciudadanos.

Según varios de los integrantes de la colectividad, quienes aceptaron hablar con esta redacción a cambio de la reserva de sus nombres, aseguraron que fue la llamada de Moreno a Caicedo la que motivó esa certificación, que fue desistida por el mismo partido y cuya legitimidad deberá ser definida por el Consejo Nacional Electoral en los próximos días.

“Desde ese momento nos dimos cuenta que él (Moreno) estaba jugando para Aguilar, nunca volvió a aparecer en el Partido y se hizo evidente esa situación”, explicó uno de los directivos de ese partido.

Al ser consultado por esta redacción, Ángel Alirio Moreno aseguró que sí había hablado con Caicedo para la expedición de ese documento y que hizo “las recomendaciones legales pertinentes”.

“Lo que he hablado con Caicedo con la certificación es que tuve conocimiento del fallo de la tutela y para ese efecto Caicedo me pidió una opinión y mi opinión es y sigue siendo la misma, que no existió documento físico que pruebe que Carlos Fernando se afilió al Partido y en ese sentido, mi concepto como copresidente es que no se puede mantener una posición por el simple hecho de constar en una resolución” explicó.

No obstante, esa no fue la posición que Moreno siempre mantuvo frente a esa polémica, que también involucra a la representante a la Cámara por el Centro Democrático Johana Chaves, quien actualmente tiene suspendida la curul por presunta doble militancia y quien ha señalado que apareció registrada como directiva de Opción Ciudadana sin su consentimiento, al igual que Sánchez.

Al respecto, señaló: “Me tenían engañado, yo no fui el que suscribió el acta y cuando se dio el debate de fondo, desde mi perspectiva quedó en evidencia que Sánchez no era militante”.

Los avales

Sobre su ahora cercanía a la campaña de Carlos Fernando Sánchez, Moreno aseguró: “no le puedo decir si soy cercano a la campaña, pero lo que sí es cierto es que a mí me iban a entregar un aval, y por un negocio eso cambió”.

Cuando fue consultado respecto a qué tipo de negocio se refería, aseveró: “El aval no me lo entregaron porque hicieron un acuerdo entre Gil y Serpa para avalar a Didier Tavera para la Gobernación y lo que he venido interpretando con lo de Carlos Fernando Sánchez, es que Gil tiene el compromiso con Horacio Serpa de mantener a los demás candidatos inhabilitados”.

Vanguardia Liberal intentó conocer las versiones tanto de Gil como de Serpa respecto a esas afirmaciones, pero ninguno contestó las llamadas realizadas a su número de celular.