Holger Díaz Hernández, candidato de la U en Santander

En la segunda entrega del especial de candidatos a la Gobernación de Santander, conozca quién es, quién apoya, lo que propone, los cuestionamientos y varias de las posiciones sobre temas de trascendencia regional de Holger Horacio Díaz Hernández, el candidato del Partido Social de Unidad Nacional.

¿Quién es?

Nació en Socorro y tiene 53 años. Es médico cirujano especialista en sexualidad y en gerencia de la calidad y auditoría médica. Es candidato a magíster en Seguridad Social. Fue Secretario de Desarrollo de Santander en la administración de Hugo Aguilar. En 2010 llegó a la Cámara de Representantes con 23.130 votos y desempeñó su actividad legislativa en la Comisión Séptima. Fue autor de 28 proyectos de ley y citó a 22 debates de control político.





¿Qué propone?

Su plan de gobierno se compone de tres ejes.



Santander familia con equidad: Propone concebir a la población de Santander como familia y en esa medida como eje articulador del departamento, para potenciar su impacto como núcleo de la sociedad. (Incluye propuestas en términos de generación de empleo, salud, ciencia y tecnología, infraestructura y desarrollo social).



Santander educado: Propone priorizar la educación en el departamento y volverla transversal en todas las metas de gobierno que se plantea. Quiere desarrollar alianzas para fortalecer la educación como eje de transformación social y competitividad.



Santander competitivo, innovador y sostenible: Propone seguir potenciando el dinamismo en los sectores minero-energético, manufacturero, turístico, salud, educación, comercio, servicios, construcción y agroindustrial. Crearía un centro de tecnología e información. Fomentaría el desarrollo empresarial y promovería alianzas con entidades del Estado para el desarrollo de la región.



Este último eje lo desarrollaría a través de cinco núcleos temáticos: ‘Santander urbano y provincial’, ‘Santander humano y social’, ‘Santander gobierno eficiente’, ‘Santander ciencia, tecnología e innovación y TIC’ y ‘Santander económico y productivo’.





¿Quiénes lo apoyan?

Luego de militar en Opción Ciudadana, antes PIN, partido con el que llegó al Congreso, renunció a esa colectividad y llegó a las toldas del Partido de La U, que está avalando e impulsando su aspiración. Tiene el apoyo del sector político del actual gobernador de Santander, Richard Aguilar.





Cuestionamientos:

A lo largo de su carrera política ha sido cercano tanto a Hugo Aguilar como a Luis Alberto Gil, ambos condenados por ‘parapolítica’.



El periodista Daniel Coronell reveló una serie de correos electrónicos en los que el ahora candidato a la Gobernación aparece recordándole al entonces gerente de Saludcoop, Carlos Palacino, las consignaciones presuntamente a cambio de su gestión en proyectos de ley relacionados con el sistema de salud. Por estos hechos Díaz tiene una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado que no ha sido resuelta, y la Corte Suprema de Justicia tiene abierta una indagación preliminar. Por su parte, la Procuraduría General lo absolvió y determinó que no había incurrido en falta alguna.



En lo corrido de la campaña la aspiración de Díaz ha tenido cuestionamientos por el uso de propaganda en momentos en los que no era permitido.



Su inscripción como candidato a la Gobernación fue demandada por presunta doble militancia, pero Opción Ciudadana en repetidas ocasiones ha dicho que Díaz renunció a ese partido dentro del término previsto por la ley para no inhabilitarse para aspirar a un cargo de elección popular por otra colectividad.





¿Qué repetiría y qué no volvería a hacer de la actual administración?

La lucha contra la pobreza que le ha merecido al gobernador, Richard Aguilar, ser reconocido como el primero a nivel nacional. Mi reto es reducir a cero la pobreza extrema en Santander. También repetiré el Contrato Plan, que hoy en día es el más grande del país. (El candidato no dijo nada acerca de lo que no repetiría)





¿Qué opina del proceso de paz?

Somos el departamento más seguro de Colombia y respaldamos el proceso de negociación que se adelanta con las Farc con el acompañamiento de la comunidad internacional. La paz se debe consolidar con inversión social.





¿Qué haría por?

Santurbán: Incluiremos a los campesinos en proyectos productivos. Gestionaremos un Conpes social para compensar a todos los habitantes de la provincia. Desarrollaremos el turismo ecológico como alternativa económica.



Atraso vial: Descongestionaremos el área metropolitana con proyectos viales. Aumentaremos el banco de maquinaria y haremos placa-huellas. Terminaremos las vías regionales que están en construcción. Haremos seguimiento a las ejecuciones de vías de cuarta generación.



Utilidades de los proyectos turísticos que son administrados por Panachi que pasen a la Gobernación: Los recursos que administra Panachi son necesarios para el mantenimiento de estos parques, esos recursos son invertidos en el desarrollo de nuevos proyectos turísticos.



Regalías y crisis del petróleo: Apalancaremos proyectos regionales con recursos nacionales. Solicitaremos el desahorro de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización. Gestionaremos recursos del IVA para las regiones.