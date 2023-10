$!¿Está en jaque el futuro político de Rodolfo Hernández y su proyecto electoral? Análisis

¿Último envión de Rodolfo?

“Si el CNE confirma su decisión, la Registraduría tendrá que sacarlo del tarjetón, entonces queda la acción de tutela, pero me parece poco probable esa posibilidad. Por su edad y su estado de salud se podría descartar el siguiente debate electoral, él no quiere ser congresista y difícilmente le alcanzaría para las presidenciales del 2026, por eso no es exagerado pensar que en términos de competencia electoral esta era la última oportunidad que tenía Rodolfo”, asegura el experto.

¿Respaldo a otro candidato?

“Rodolfo y Ferley venían dialogando desde junio, sin embargo, cuando el Partido Verde decidió el aval Rodolfo no quiso continuar con las reuniones, sin embargo, con el proceso de la nulidad en el CNE el propio Rodolfo llamó la semana pasada a Ferley para contemplar nuevamente una posible alianza y no dejar que los clanes vuelvan a llegar. Aún no hay nada concreto porque el ingeniero quiere descartar todas las vías jurídicas pero las cartas están sobre la mesa”, señaló una fuente de alta credibilidad.

La Liga, sin renovación

Partido de ‘bolsillo’

Según la nueva composición, el Comité Directivo quedó integrado por Rodolfo José Hernández Oliveros, (hijo), Ceidy María Chávez Mebarack (su asistente); Víctor Alfonso Domínguez Urrego (abogado de HG Constructora), Manuel José Guarín Ruiz (abogado de HG Constructora) y Mónica Andrea Bermúdez Hernández (trabajadora de HG Constructora).

La dirección nacional de la Liga quedó en manos de Camilo Andrés Larios Álvarez (integrante de la Fundación Cambio y Futuro propiedad de Elvia Hercilia Páez, esposa del exsenador Bernabé Celis y una de las personas de confianza Socorro Oliveros); la secretaría general, en manos de Juan Camilo Barbosa Jaimes (abogado recién egresado recomendado por el exdecano de la Univesidad Santo Tomás, Juan Pablo Moncada, que a su vez es integrante del Comité de ética de la Liga). Barbosa Jaimes se desempeñó como veedor del partido hasta el pasado mes de agosto, sin embargo, ante la renuncia de Adriana Vargas al cargo de Secretaria, el abogado pasó asumir dicho cargo por disposición de la Convención Nacional a través de la Resolución 013 del 29 de agosto de 2023.

La Revisoría Fiscal del partido quedó a cargo de Gabriel Vásquez Tristancho (revisor fiscal de HG Constructora) y la tesorería, en manos de Jenny Sánchez Gómez (esposa de Carlos Fernando Cuevas, asesor de la Liga que llegó a la colectividad en la campaña presidencial)

El Comité de Ética de la Liga lo integran Juan Pablo Moncada Flórez, María Carolina García Merchán y Briam Ferney Parra Díaz.

“Formalmente le cumplieron al CNE, ajustaron los estatutos y tomaron las decisiones como se lo exigía, pero en la realidad escogieron personas que no se atreven a hacer nada distinto a lo que diga el presidente fundador, por lo que el señor Rodolfo siguió mandando sin el título de presidente fundador”, concluye el analista Gerardo Martínez.

“Si Rodolfo decide no estar activo en la campaña para dedicarse a la defensa jurídica significaría el final del rodolfismo y de Rodolfo, entonces, mientras él este vigente habrá fuerza electoral. Si no está vigente, si no aparece, si no discute, si no está presente, pues no va a ocurrir nada más ahora. Ya vimos lo que pasó con el partido, con su bancada legislativa, esa estructura política no existe más allá de él, entonces, mientras él esté vigente habrá partido”, indicó Camilo Cruz.

Así, mientras se agota el tiempo para definir si Rodolfo Hernández jugará el 29 de octubre, día de las elecciones, el futuro del rodolfismo también es incierto por el manejo que le ha dado a su propio partido, que sigue manejado como una empresa familiar y sin figuras que hereden su caudal electoral.