Esta fue la investigación periodística de Vanguardia que dio vida al escándalo de Vitalogic de Rodolfo Hernández

Ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación fue radicada, el pasado 14 de noviembre, una queja disciplinaria en contra del exmandatario de Bucaramanga, en donde señalan a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un acuerdo de corretaje en la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformaría los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años. Acuerdo que no se celebró por una solicitud de la Procuraduría de postergar la adjudicación de ese contrato y que el Alcalde acató.

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y su hijo, Luis Carlos Hernández, están involucrados en un escándalo nacional por un presunto acuerdo de corretaje, es decir una especie de ‘lobby’ vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones de dólares y que finalmente no se adjudicó.

Contrato de basuras y el acuerdo de corretaje

Esto significa, que en caso de que la planta de tratamiento no funcione, el municipio tendría que afrontar una demanda que podía ascender a cerca de 300 mil millones de pesos. “Yo creo que ese proceso terminó hoy. Triunfó la politiquería, que me impuso las condiciones", manifestó Hernández Suárez en ese momento.

El pasado 3 de noviembre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, informó que el proceso para instalar una planta que buscaba trasformar la basura en energía en la ciudad y los municipios cercanos no se podrá llevar a cabo. Según el mandatario, el proyecto se vio frustrado por una nueva normativa que regula estos procedimientos en Colombia. El alcalde habría tenido una reunión con un delegado de la Comisión de Regulación y Agua Potable, CRA, quien le explicó que según la norma: los riesgos del operador serán trasladados a la comunidad.

En entrevista con Vanguardia, Rodolfo Hernández explicó que Vitalogic superó todos los requerimientos técnicos y financieros en la litación de la Emab, pero fue descartado porque no presentó una póliza.

La denuncia ante la Procuraduría

Pocos hablan ahora

Vanguardia intentó comunicarse con Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde de Bucaramanga, pero no fue posible conocer su versión.

Por su parte, Jorge Hernán Alarcón, asesor de la Emab para el diseño de la invitación pública para la adjudicación del contrato de las basuras, y quien presuntamente recibiría comisión por la adjudicación de Vitalogic RSU, no respondió a nuestras llamadas. Una persona, que se identificó como su asesor dijo que se comunicaría con Vanguardia Liberal. Luego apagó su teléfono celular.

Sobre la relación entre Jorge Hernán Alarcón y la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, su gerente, José Manuel Barrera, señala que este escándalo no tiene “nada qué ver con la Emab. Conozco por redes sociales un documento que firman aparentemente unas personas naturales. De eso no tengo nada qué decir. Jorge Hernán Alarcón no está vinculado en la actualidad a la Emab. Él estuvo en la consultoría respectiva (para la licitación del operador de residuos sólidos) y está en proceso de liquidación con la Emab”.

El paradero de Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y quien presuntamente se beneficiaría del acuerdo de corretaje por la firma del contrato con Vitalogic RSU es desconocido.