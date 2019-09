Contrario a lo que venía pasando en el país en los últimos procesos electorales en que los hechos violentos habían disminuido o se estabilizaron, las ‘alarmas’ de las Misión Electoral, MOE, se han prendido porque en promedio cada día y medio se presenta un hecho de alteración a la actividad política comprometiendo la vida o la seguridad de los candidatos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, no duda en considerar que lo que está sucediendo se parece a la grave situación cuando fue exterminada en los años 80’s y 90’s la Unión Patriótica, pero con la gran diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido sino a todos los que están en competencia por parte de distintos actores violentos.

Barrios llama la atención porque está violencia está llevando a que el seguimiento a los delitos electorales tengan una permanente vigilancia y sanción lo cual ya se estaba logrando.

Ante la Fiscalía Santander ya se han registrado dos denuncias por parte de candidatos a alcaldías, de Güepsa y Lebrija, quienes han venido siendo víctimas de amenazas en contra de su vida y de su integridad.

La Fiscalía tuvo que desmentir una publicación que circulaba por redes sociales en las que se señalaba que en Lebrija no habían casos de amenazas contra candidatos, situación que controvirtió el ente acusador ya que sí existen claras evidencias de amenazas contra unos aspirantes a la Alcaldía y quienes están en proceso para recibir resguardo de las autoridades.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Los recientes hechos de violencia en la campaña electoral llevan a que se haya acabado la ‘calma chicha’ de los últimos años?

Sí se cambió, y se cambió desde el año pasado, estábamos viendo que veníamos a una campaña que iba ser completamente diferente, utilizando otro dicho ‘por el desayuno se sabe cómo va ser el almuerzo’. Desde mediados del año pasado el tema del asesinato, amenazas, atentados a líderes sociales y a líderes comunales empezó hacerse presente, lo que nosotros empezamos a ver con eso y la lectura que hicimos en ese momento y por eso empezamos hacer seguimiento.

La primera alerta la dimos antes del 27 de octubre del 2018; ya como precandidatos se empieza rápidamente a incrementar hechos de violencia hacia quienes estaban pensando postular su nombre. Después el 27 de julio, siendo ya candidatos, uno empieza a ver en las regiones es que esas expresiones de liderazgos sociales que pasaron al ejercicio de la política son los más afectados frente a diferentes hechos de violencia política. Hemos visto que cada día y medio está ocurriendo un hecho violencia política. Nos estamos regresando a una situación de violencia electoral de la década de los 80’s y 90’s, cuando hacer política en éste país era una actividad de alto riesgo.

¿Es decir, una violencia similar al momento en que se desapareció a la UP?

Es diferente, es mucho más complejo en términos de violencia, pero no está siendo dirigido frente a una organización política en particular. Hace 30 años hubo la decisión de la ilegalidad de exterminar a la UP, pero hoy no se ve una organización política que esté en un ejercicio sistemático de eliminación de sus candidatos.

En el último corte los partidos con mayor afectación son el Liberal, La U, esto por ser los que más aspirantes tienen. Igualmente, las amenazas han sido para Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Conservador entre otros. No hay una sola organización política si no dependiendo de la región y la postura del candidato llega la afectación política.

¿Ésta violencia de qué grupos viene?

Viene de muchos sectores, cuando se ve la región del Catatumbo claramente se identifica a ‘los Pelusos’, disidencias y grupos ilegales sin ningún tipo de identificación. Se debe tener cuidado cuando se atribuye un hecho a las disidencias porque cualquiera que se ponga una marca que diga Farc, inmediatamente se le identifica así sin serlo. Las disidencias no son las mismas que se tiene en Arauca, Guaviare o las del Cauca, no están estructuradas y se fusionan por grupos.

El narcotráfico también está presente en este proceso electoral y hay algo que hemos resaltado: la relación entre economías ilícitas, financiación de las campañas políticas, corredores y territorios donde están esas economías y el ejercicio de la política. No se puede dejar de lado que si bien el narcotráfico es ilegal es además un exportador ilegal y en este contexto económico actual el incremento del dólar los está favoreciendo y hacen mejores negocios.

¿Ésta violencia se está dando por los ilegales con el propósito de imponer sus candidatos?

No sé qué tantos intereses políticos de poner a uno u otro candidato en 117 mil postulados, pero lo que sí es claro es que están enviando el mensaje de que son ellos los que tiene la capacidad de dominar el territorio, por eso digo que nos recuerda la década de los 80’s y los 90’s.

No se tiene que matar a más de un candidato o lanzar granadas a las casas de los aspirantes, con un solo atentado inmediatamente los otros candidatos entienden el mensaje de que con lo que hay que hablar después, si ganan, en con ellos, porque si tienen capacidad de afectación.

El mejor ejemplo es Suárez, Cauca, en donde mueren dos candidatos, el mensaje tanto para los aspirantes de ese municipio y de la región es claro para ellos quienes dominan el territorio. En estos momentos estamos viendo es quien quiere tener el poder de la región y ese es el mensaje que envían.